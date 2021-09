Aunque parece que el curso escolar comienza con preocupaciones similares al anterior, en relación con el mantenimiento de las medidas educativas y sanitarias en los centros, nos encontramos además en un proceso de implantación de una nueva ley educativa que debería dar lugar a reflexiones algo distintas y más amplias. Una de ellas tiene que ver con la enseñanza bilingüe, que ha saltado a los medios de comunicación porque cada vez son más los centros en España que rectifican o acaban con estos programas.

Competencia

El objetivo de la enseñanza bilingüe en Aragón es mejorar la competencia lingüística en idiomas extranjeros (sobre todo de inglés) del alumnado, para lo cual otras asignaturas son impartidas en dichos idiomas. En Primaria casi todo el alumnado recibe esta enseñanza, mientras en Secundaria existen ya grupos bilingües y no bilingües. Tras más de quince años de existencia, es posible realizar ya algún tipo de balance sobre este modelo que tanto ha crecido. En primer lugar, parece que el bilingüismo está limitando los aprendizajes en asignaturas impartidas en lengua extranjera, porque como el alumnado (o el profesorado) no tiene un nivel suficiente de dicho idioma, las explicaciones se vuelven más sencillas y más reducidas. Hay quienes argumentan que se aprenden otras formas de ver el mundo y se conocen otras culturas, pero estas cuestiones podrían trabajarse de forma integral bajo un proyecto lingüístico de centro (extraescolares, semanas culturales, auxiliares de conversación, intercambios, programa PALE etc.) sin condicionar los agrupamientos de toda la Secundaria, los departamentos didácticos y las enseñanzas específicas.

En efecto, la organización de los centros bilingües en Secundaria ha contribuido a la segregación escolar. La ratio en los grupos bilingües es menor que en los no bilingües y concentra los mejores alumnos en cuanto a resultados académicos, clima en el aula, nivel socio-cultural o situación económica de la familia. Y como el alumnado con problemas de aprendizaje o de conducta, con resultados modestos o con desconocimiento del castellano suele estar en los grupos no bilingües, me pregunto qué profesores contribuyen más al funcionamiento del bilingüismo, los que tienen un título de idiomas o los que atienden a grupos más numerosos y más diversos. En cuanto a los departamentos didácticos, muchos de ellos rechazan el programa y es la administración quien lo impone, lo que genera tensiones porque el profesorado con perfil de idioma tiene «asegurados» los grupos con menos alumnado y los demás profesores, no. En tercer lugar, las enseñanzas específicas están viviendo situaciones extrañas y algo forzadas, como que la Historia de España se imparta en francés o en alemán, teniendo en cuenta que la única prueba externa de final de curso (la EvAU) se realiza en castellano.

Lógica dudosa

Si el modelo se fundamenta en una lógica dudosa, limita los aprendizajes de asignaturas específicas, tensiona los claustros y contribuye a la segregación escolar, ¿por qué parece tan aceptado entre la comunidad educativa? En mi opinión, porque tiene el apoyo de algunas familias, de la administración y del profesorado implicado, que defienden el programa con argumentos muy discutibles. Uno de ellos es tan perverso como parece: si las familias quieren para sus hijos un grupo poco numeroso y poco conflictivo, lo mejor es optar por la enseñanza bilingüe. Otro nos ofrece una auténtica profecía autocumplida: el programa funciona porque el alumnado bilingüe obtiene mayoritariamente la certificación del idioma, no suele repetir curso, sus resultados en Secundaria y Bachillerato son buenos y casi nunca tienen problemas de convivencia. Pero es que este tipo de alumnado existe antes que el bilingüismo, que lo único que ha hecho es reunirlo en grupos homogéneos.

La mejor manera de ofrecer algún tipo de resistencia es, a mi juicio, hacer propuestas que no dejen de lado a los idiomas ni al alumnado que más recursos educativos necesita. La inclusión, una de las claves de la Lomloe, debería ser un principio fundamental en la educación obligatoria, basarse en grupos heterogéneos y en una apuesta por la innovación. Después, los idiomas podrían ponerse objetivos más ambiciosos, como preparar para trabajar o estudiar en el extranjero mediante currículos mixtos o bachilleratos internacionales. Como estas ideas ya están en la ley, solo habría que empezar a desarrollarlas.