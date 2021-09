Las nuevas tecnologías de la comunicación han revolucionado el mundo del espionaje y las causas que justifican la existencia de los servicios secretos. Los terroristas han multiplicado su número, ideología y método operativo. No hay día que no aparezca una nueva secta o célula, bien yihadista, bien pro nazi, ora defensora de un pueblo oprimido, ora dispuesta a oprimir a otro. En este enloquecido contexto, los analistas no dan abasto y sus errores, cada vez más gruesos, traen aparejadas consecuencias cada vez más graves. Los talibanes, por ejemplo, lejos de ser unos cuantos barbudos en motocicletas, como los pintaba la CIA, eran un ejército perfectamente organizado y pertrechado…

Los nuevos analistas y expertos en contraespionaje deben, además de dominar las últimas tecnologías, tratar de entender las motivaciones de los grupos terroristas. En esta especialidad viene destacando la joven austríaca Julia Ebner, nacida en 1991, pero con suficiente experiencia como para venir colaborando desde hace años con las principales instituciones internacionales en la lucha contra el terror global. El campo de trabajo de Ebner es muy amplio. Abarca todos aquellos movimientos, sectas, partidos, que empleen la violencia en cualquiera de sus vertientes para captar adeptos e intentar subvertir el orden establecido imponiendo ideologías extremas, muchas de las cuales emplean muy parecidas técnicas de captación y expansión, entre las cuales destacan las redes sociales.

En algunos casos, Julia Ebner ha conseguido infiltrarse en redes extremistas y vivido experiencias al límite, algunas de las cuales han quedado recogidas en un libro singular, titulado 'La vida secreta de los extremistas' (editorial Temas de Hoy). En sus páginas se exponen las razones que llevaron a mujeres europeas de acomodada condición social a unir sus vidas a combatientes musulmanes en la guerra de Siria, a formar familias con ellos, vivir sus victorias como propias y sus derrotas como el pago a una causa justa. Asimismo pudo introducirse en sectas supremacistas, como Generación Identitaria, cuyos líderes contemplan a los emigrantes como una amenaza.

La hidra del terror multiplica sus cabezas pensantes...