Con este titular podría hablar de aquel juez que dijo que 20 puñaladas no son ensañamiento, o del que absolvió a Rocío Monasterio porque la falsificación era muy cutre, o aquellos que expulsaron a Garzón por investigar la Gürtel, y a los que ahora la ONU saca los colores. En fin. Casos hay muchos, pero hoy voy a hablar de otra cosa.

Han pasado más de 1.000 días con el CGPJ secuestrado por el PP. Sí, digo secuestrado y no bloqueado porque no es un bloqueo por falta de acuerdo, sino un deliberado secuestro del máximo órgano judicial para garantizar que sean jueces puestos por ellos, los que continúen juzgando sus fechorías. Y en este contexto empiezan a aparecer (para «desbloquear») propuestas completamente antidemocráticas que dicen que el órgano de gobierno de los jueces lo deben elegir los propios jueces. La portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (organización conservadora y mayoritaria entre los jueces) lo justificó, diciendo que era democrático porque los jueces habían pasado una oposición. 5 años de carrera y otros tantos de preparación de la oposición y no sabe lo que significa democrático. ¡Cómo está la educación en este país! Aunque pensándolo bien, igual no es tan mala idea. A los ministros y a los consejeros de educación los tenemos que elegir los profesores. Eso sí, solo los que hayamos aprobado una oposición. Al Ministro del Interior lo eligen los policías. Y al de defensa ¿los militares? ¿Y los pobres guardias civiles a quién podrán votar? Vaya lío.

El poder ejecutivo responde ante el legislativo (que le pregunten a Rajoy) y ante el judicial (que le pregunten Fernández Díaz, pero no a Cospedal, que ella no sabía nada de Villarejo). El legislativo responde sobre todo ante la ciudadanía en cada contienda electoral, pero también ante los jueces (vean la cantidad de normas anuladas por estos, como el estado de alarma). Y el poder judicial, es decir los jueces, ¿ante quién responden? A esto me refiero con lo de jueces irresponsables, a que no se hacen responsables de sus actos, ni ante otro poder del estado ni ante la ciudadanía.

Me parece bien que los jueces voten para elegir al poder judicial, siempre y cuando los demás también podamos votar, o sea, que votemos todos. Entretanto que los elija el Parlamento y que se cambie la norma, para evitar el filibusterismo del PP.