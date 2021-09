El revuelo suscitado por la bendecida mesa de diálogo ha tenido más que ver con los rostros de los presentes que por un orden del día que nos preocupa a millones. No hay que engañarse: no ha sido un intento de diálogo ni una reunión entre gobiernos; ha sido una escenografía edulcorada y anestesiada. Y ahí Sánchez ha arrasado. El sanchismo gana en un acercamiento por el diálogo y los nacionalistas pierden por romperse en dos. Lo cómico de todo, si es que hay algo así, es que han pasado casi cuatro años del golpe a la democracia para estar igual: el diálogo se rompió un día de octubre de 2017 y nada ha vuelto a su cauce. No hay nada nuevo por parte de la órbita nacionalista: sólo existe la autodeterminación.

El intento de Sánchez por sentarse en una mesa plegable donde el nacionalismo va con el guion establecido no es un intento loable sino otra frustración más para el conjunto del país. Eso sí, sin ser tan negativo para el superviviente Sánchez. Esta citada agenda para el reencuentro, donde la indefinición política gana, provoca que el sanchismo logre romper la supuesta afinidad entre ERC y Junts. El mejor espejo son las dos horas de reunión de Sánchez con Aragonès. El presidente reforzó su mensaje de acercamiento al tiempo que alimentaba la distopía política del nacionalismo que está más preocupado en sus fantasmas que en la realidad. Sánchez sonreía ante los fotógrafos en la liturgia institucional y Aragonès pensaba -irremediablemente- en la alargada sombra de Puigdemont y los Junts. Sánchez deja sin aliento al independentismo. El Gobierno de España sabía que no había nada que rascar de una cumbre que nace muerta. Pero sí hay donde herir a un cadáver ideológico que pierde fuelle en la calle nacionalista. Provoca una ruptura en el Gobierno catalán entre ERC y Junts, afianza la apuesta inversora por Cataluña y enfatiza en que decidir sobre la soberanía es de todos los españoles.