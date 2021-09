Se dice que lo que mal empieza mal acaba. Y cuando se mezcla política y deporte da la impresión que todavía es más complicado enderezar lo que pueda estar torcido. Esa es la sensación que se desprende del proyecto político (porque es político, no deportivo) de la candidatura para los Juegos Olímpicos de invierno de 2030 de Aragón y Cataluña, cuyo nombre está por decidir. En ambas comunidades hay elementos discordantes y solo el Estado y su Gobierno dan la impresión de tener muy claro el objetivo. El Pirineo se merece tener una competición olímpica porque es una de las pocas cordilleras europeas que aún no ha tenido semejante acontecimiento deportivo; Aragón tiene capacidad más que suficiente para acogerlo y sin duda redundaría en beneficios económicos, además de que no hay ninguna ciudad que haya perseverado tanto en los intentos de conseguirlo como Jaca; Cataluña es otra garantía pese al pulso político. Pero la impresión es que hacer ahora un proyecto de país, como los que hubo en 1992, es una tarea mucho más difícil, y luego están los dirigentes del Comité Olímpico Internacional. Aunque, los designios de los dedazos olímpicos son inescrutables.

Esta candidatura olímpica parte de la idea del rey Felipe VI de dotar a nuestro país de mayor impulso político en el exterior después de los mazazos que ha recibido España en los últimos años con la independencia de Cataluña y los turbios asuntos de su padre el rey Juan Carlos. Presentar al mundo unos Juegos Olímpicos en el Pirineo aunando dos comunidades autónomas, una de ellas la catalana, sería volver a dar idea de un país sin fisuras internas. La posibilidad de incluir a Francia y Andorra en la candidatura reforzaría la misma, pero se corre el riesgo de que los catalanes hablen de la suma de cuatro países. De ahí que la intención es una candidatura solo española. No obstante, el mismo viernes, un portavoz oficial de la Generalitat seguía hablando de tejer alianzas con los otros dos países. La idea olímpica gusta al Gobierno de Pedro Sánchez por cuanto se da un paso más hacia adelante en el entendimiento de Cataluña con España y los socialistas van a tener un protagonismo total. El primer recelo viene de la necesidad de poner las bases del proyecto, es decir, que los gobiernos aragonés y catalán se sienten a hablar de la candidatura (con el Comité Olímpico Español por en medio), a pesar de que el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha sido muy crítico, y lo sigue siendo, con Cataluña y todos los posicionamientos políticos. Sin embargo, no sería de extrañar un encuentro próximo con el presidente catalán, Pere Aragonès, aunque fuera en compañía de otros dirigentes políticos.

Que la candidatura sea en igualdad de condiciones entre Aragón y Cataluña ya parece garantizado después de las palabras de Sánchez en Zaragoza, visita que es todo un gesto político hacia Lambán, hacia Aragón y hacia todos los que creen que estos Juegos son otro caramelo para los catalanes. Pero hay gente que no se fía y eso es un hándicap. Ese matiz político del proyecto se aprecia aún más al anunciarse desde la Generalitat que habrá un referéndum para que decidan, al menos entre los habitantes de los valles pirenaicos y de la ciudad de Barcelona, si quieren que se organice la cita olímpica en el territorio. Si a esto se suma que Chunta Aragonesista, todavía en el Gobierno de Aragón, ya dice que está en contra y Podemos, otro de los socios, no lo ve claro, aunque no opina porque también está coaligado a Sánchez en Moncloa, el resultado final se aprecia un poco incierto. No hay que olvidar que la candidatura Zaragoza-Barcelona para los Juegos de invierno del año 2022 se fue al traste en el 2011, además de por la crisis económica, por la renuncia del Ayuntamiento de Zaragoza presidido por Juan Alberto Belloch a participar en ella ya que los socios del entonces alcalde, CHA e IU, le dijeron no al sueño olímpico.

Es por esto que el futuro de la candidatura es totalmente político porque el proyecto también lo es. Nadie duda que el Pirineo aragonés es capaz de albergar una competición como esta porque hay infraestructuras, hay potencialidad y posibilidades muy variadas. Es obvio que hacen falta inversiones y estos macroproyectos las acercan, lo que repercute positivamente a posteriori en la atracción turística del territorio. También hay que hacerlo con cabeza, respeto medioambiental y criterios económicos justos y sostenibles. Pero eso se debería dar por hecho, aunque seguro que se generan aplausos y críticas a partes iguales. Que planes y proyectos como Castanesa o la estación de Candanchú se querrán ver afectados en positivo de los Juegos, también puede ser entendible. Solo hay que ver cómo ciudades como Lillehammer, en Noruega, con mucha tradición en el esquí, donde se celebraron los Juegos de invierno de 1994, se aprovechó de la cita mundial para avanzar en infraestructuras e instalaciones, que ahí siguen. Aunque también es verdad que la rentabilidad del proyecto una vez que pasa es complicada de ver y muchas de ellas se olvidan enseguida. Por ejemplo, ¿quién se acuerda del nombre de la ciudad y el país dónde se celebraron los últimos Juegos Olímpicos de invierno? Pieonchang, Corea del Sur, 2018.