El pasado martes, el gobierno se atrevió a tomar medidas contra la escalada del precio de la luz. ¡Por fin! Pero sobre todo se atrevió a que éstas fueran repartidas, es decir, que el oligopolio eléctrico tenga que pagar su parte. Hasta ahora pagábamos los consumidores y los contribuyentes. Si se baja el IVA de la luz, lo que se recaudaba por allí, se tendrá que recaudar por otro lado, o bueno, seguir cerrando centros de salud.

La medida más importante de las anunciadas ha sido reducir los llamados beneficios caídos del cielo de las eléctricas. Estas compañías tienen que pagar un coste mayor por emitir CO2. Lógicamente estas empresas repercuten ese coste a los consumidores. Pero hete aquí que no todas las tecnologías emiten CO2, por lo tanto, las compañías donde no emiten no pagan. Pero eso sí, al consumidor le cobran por todo: emitido y no emitido. Imagínese que su empresa le manda unos días al mes a trabajar fuera de su ciudad.

Lógicamente por esos días la empresa le pagará unas dietas, con las que usted no ganará más porque se las tendrá que gastar en desplazarse, comer y dormir fuera de su casa. Lo comido por lo servido. Ahora imagine que esas dietas las cobra todos los días, los que viaja fuera y los que está en su casa. Yo lo llamaría dietas caídas del cielo. Esto es lo que les estamos pagando entre todos a las eléctricas.

Bastó el anuncio de la medida y a las poquísimas horas las eléctricas anunciaron que se «verían obligadas» a tener que cerrar las nucleares. Una amenaza de desabastecimiento eléctrico al país en toda regla. Escuchando esto, no puedo evitar imaginarme al presidente de Iberdrola, el señor Sánchez Galán, diciendo: «Le haré una oferta que no podrá rechazar». Hablando de la Mafia creo que viene al caso recordar que se está investigando la contratación por parte de Iberdrola de los servicios de Villarejo, y por supuesto su presidente no sabía nada. En cambio, al presidente de Endesa me lo imagino más mirando con cara de condescendencia al presidente Sánchez y diciendo: «No es personal Pedro, son negocios».

Empieza la batalla. Ciudadanía contra oligopolio. No sé cuál será el resultado, pero sí sé que no será limpia.

En todo caso, estaría bien que el oligopolio recordara lo que pasó con la huelga de los controladores aéreos. Las centrales nucleares también se pueden militarizar.