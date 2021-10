Estamos confundiendo ruido y competencia electoral con el verdadero conflicto, lo que no es de extrañar porque estamos envueltos todo el tiempo en las anécdotas extemporáneas de los mismos protagonistas que buscan relevancia pública. Y no es lo mismo la instrumentalización del malestar social para sacar rendimiento partidista que la necesidad de expresar por la vía que consideras más útil la resolución de tu problema. Con el conflicto ocurre como con el perdón, se exige según de donde venga. Durante décadas los familiares y las propias víctimas supervivientes del terrorismo, que desde su convicción moral decían perdonar a sus asesinos, eran tildados de flojos o sometidos a la dictadura del terror, mientras que a aquellas mujeres que conocían el maltrato por la persona que habían elegido para unir sus vidas se les pedía misericordia y reconciliación.

A veces, debe serlo de una manera esporádica porque si no el sistema colapsaría, y ante la imposibilidad de encontrar otro cauce operativo se toma la calle, o ¿cuántos meses más tienen que esperar los trabajadores de Alcoa después de casi dos años para que llegue una intervención que permita la continuidad de la producción? Las protestas se producen en el ciclo final de conflicto, nadie preventivamente incendia neumáticos y corta carreteras, es el desahogo cuando todos los caminos alternativos han fracasado o la desidia para resolver un problema perverso ha vencido. La violencia siempre tiene una causa y la percepción de que es la única manera de hacerse escuchar debería reconducir la política no solo en la gestión de intereses contrapuestos sino en la defensa de aquellos que tiene más dificultades para defender sus derechos. La política debe tomar partido, no puede reducirse a mero árbitro regulador, tiene que ser la herramienta que usen los que no pueden privatizar y reasignar su indignación. Alguien desde la vida política tiene que enfadarse cuando no se acepte suprimir la palabra disminuido de la Constitución, alguien tiene que plantar cara a la trata de blancas en este país, porque ellas no pueden, están encerradas en un régimen de semiesclavitud en cualquier margen de la carretera. Necesitamos que las necesidades de los jóvenes y su peculiar situación entren en la agenda de alguien, antes de que las 40.000 personas de botellón decidan organizarse para reivindicarse a sí mismos. El derecho al enfado no te hace perder la razón. Aún con más política anticipatoria, los ciudadanos saldremos a la calle porque a veces los despachos se quedan pequeños y necesitamos saber que contamos con la solidaridad del que grita contigo.