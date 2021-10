Las ideas nacen y viven en un mundo en libertad y solo se contraponen con otras. Este es el espacio de pensamiento que todos tenemos y, puedo afirmar, que disfrutamos de él, pero lo más importante es que debemos ser leales a aquellas ideas en las que basamos nuestra forma de ser como persona, pues de lo contrario nos estaríamos autoengañando y esto, al final, nos llevaría a que otros sean quienes marquen el rumbo de nuestra existencia.

Otra forma de entender cómo deben funcionar las ideas de cada uno, es que nunca deben quedar prisioneras en definiciones normativas, pues solo nosotros somos quienes marcamos su temporalidad y, por tanto, se transformarán por criterio propio, sin permitir otras razones externas que no estén basadas en el convencimiento de nuestra forma de pensar.

Armoniosa convivencia

Si cada uno de nosotros estamos convencidos de ser independientes en nuestro pensamiento, y, sin embargo, al vivir en sociedad admitimos las normas que en cada momento se producen, no porque sean las que desearíamos tener, sino porque nos mantienen en una armoniosa convivencia, un espacio de paz intelectual nos permitirá continuar trabajando por dar a conocer nuestras ideas.

Establecido nuestro espacio y nuestras ideas con la voluntad de que formen parte del conjunto en el que hemos decidido realizar nuestra forma de vida, nos queda que también entendamos cómo podemos complementarnos con el resto, por lo que es esencial que, sin renunciar a nuestros pensamientos, seamos capaces de construir entre todos la mejor de las convivencias.

Este prolegómeno se sustancia en dar valor a las ideas de las personas, pero al tiempo concretar que estas ejercen un peso determinado en el conjunto de miembros que componen la sociedad en la que se vive, y que, a su vez, se encarnan normativamente todas ellas en el sistema mayoritario por el que nos representamos, es decir, por el modelo que democráticamente nos hemos dado desde la libertad; por esto cuando algunos quieren hacer valer su idea de independencia, deberíamos ser capaces de entender que la independencia no la proporciona un trozo de tierra. Para que sirva de ejemplo: la España de 1939 a 1978 no era independentista ni libre para la gran mayoría de sus ciudadanos, sin embargo, la que parte de 1978 a nuestros días, aun siendo el mismo territorio, ha cambiado ese sentido de independencia para todos, que ahora lo es en su mejor valor.

Por tanto el territorio no ha cambiado nada, hemos sido nosotros los que hemos avanzado en nuestra forma de ser personas y ciudadanos. Por esto si en lugares como Cataluña algunos piensan que poniendo fronteras con el resto de España van a ser más libres, se autoengañarán y lo peor es que estarán traicionando a sus conciudadanos. La tierra es tierra y no nos aporta más valor que habitar en ella, pero ser libres e independientes por las ideas, lo será allá en el lugar en el que cada uno viva, si el resto se lo permite.

Por esto en muchas ocasiones me he preguntado, dentro del respeto a las normas que nos damos, o sea, al Estado de derecho: ¿qué diferencia de libertad tiene un extremeño, un aragonés, un navarro o un catalán? Les garantizo que ninguna y me atrevería a afirmar que quienes identifican independencia y libertad con geografía, como siempre ha sucedido, lo único que desean es mayor poder personal: ser el primus inter pares, que quitan peso y valor a los iguales, que creen que las fronteras nunca han tenido un sentido natural y que siempre han sido establecidas de forma artificial para que uno o varios puedan decir: «estos son mis dominios».

Pero incluso los hay que ni siquiera son capaces de defender aquello que, de cualquier forma, se han otorgado y dejan al resto al pairo de los acontecimientos. Y ya que he utilizado un término marítimo, sirva como ejemplo lo siguiente: imaginemos un barco con problemas de navegación y riesgo de hundimiento, entonces el capitán sube a una lancha y se va a la tierra más próxima, desde allí, e instalado en la mejor comodidad, envía mensajes a la tripulación diciéndoles: si arregláis el barco avisadme que vuelvo rápido. No os rindáis y trabajad duro.

¿Quién dirían ustedes que puede ser ese capitán? Sin duda alguna el señor Puigdemont. Que además se autodenomina como exiliado, léase: la persona que se ha visto obligada a abandonar su país. Es curioso que se apode con ese término ya que aquí, en España, estamos deseando que vuelva. Tanto que lo reclaman una y otra vez y él insiste en decir que hasta que el barco no esté arreglado y limpio como los chorros del oro: no vuelvo. Creo, señor Puigdemont, que es usted un mal capitán, es más, considero que es un señor huido de la justicia que ha dejado abandonada a su tripulación, pasajeros incluidos. No deje las cosas a medias, eso es cobardía pura.

No tengo nada que criticar sobre si un grupo de catalanes desea reivindicar su separación del resto de España, les diría que se equivocan, que ya tuvieron su oportunidad en la Edad Media y, entonces, no lo hicieron; pero sí quisiera que entendieran que no pueden marginar al resto de catalanes, y que, en todo caso, su función sería intentar convencer (a todos) de la necesidad del cambio constitucional que les permitiese llevar a cabo lo que parece que desean.

Burguesía franquista

También quiero que sepan que no sé cómo un partido político como ERC, que debería trabajar por conseguir la república en España y una sociedad de izquierdas, puede juntar su cariño con un partido como JuntsxCat, no solo de derechas, sino con una burguesía que fue franquista y con un historial un tanto corrupto. ¡Incomprensible!

Entendamos el verdadero significado de independencia y libertad, pues de lo contrario volveremos a caer en manos de quienes desean el poder solo para tener el dominio contra todos. Dejarnos engañar con la geografía es caer en las pretensiones de estos grupos, deberían ser capaces de dedicar sus esfuerzos a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y respetar la defensa de las ideas de cada uno de ellos, lo contrario a esto es, como me refería anteriormente, pura y funesta oligarquía.