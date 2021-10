«Me da igual, me encanta…». Este estribillo pegadizo de las Nancys Rubias viene que ni al pelo para comenzar este brevísimo argumentario contra todo pasaporte covid que quiera emplearse como otra cosa que no sea la de mera herramienta facilitadora de la movilidad por el territorio europeo, objetivo primero con en el que se ideó. Ni me da igual, ni me encanta, que nuestros dirigentes 'oregoneses' estén por emplear el susodicho pasaporte covid como condición sine qua non para entrar en discotecas, conciertos, bibliotecas y gimnasios, esgrimiendo el argumento de que es una medida que se toma para animar a la población joven a vacunarse, y que se hace en pro de la salud pública, cuando detrás de esta estratagema, no hay otro fin que el de controlar y segregar a la ciudadanía al más puro estilo estalinista.

Basta ya de coartar derechos fundamentales como el de la igualdad, la intimidad o el de la protección de datos poniendo como escudo-pretexto-justificación jurídica a tal medida discriminatoria y anticonstitucional, la preservación del derecho a la vida y a la integridad física. Para empezar, la inmunización no es obligatoria, o sí, pues no te impongo, pero sí te obligo, si no es por la vía directa es por la del paternalismo maquiavélico.

Y para seguir, la vacunación no garantiza que los inoculados dejen de ser canales transmisores del virus, o sí, porque si bien es cierto que supuestamente los vacunados son menos contaminadores que los indocumentados que no pasan por el pinchacito (eso nos cuentan), lo que va a ser cierto, es que sí se van a convertir en los principales viralizadores de los mecanismos de control y subyugación de los poderes hacia la población. Rotundamente, no, a ese 'Oregon Covid Passport'.