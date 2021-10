No sé ustedes, pero yo cada día me siento más ignorante. Desde que las redes sociales nos han puesto un altavoz a todas las personas que con mayor o menor destreza sabemos usarlas estoy descubriendo la gran capacidad del ser humano para opinar y transmitir sus libres pensamientos y, de paso, lo atrevida que es la ignorancia.

Todo empezó con el virus. Yo triste de mí, escuchaba con atención las comparecencias de los expertos. Buscaba los escasos artículos que las revistas científicas que alcanzo a entender publicaban y abrasaba a mi hermana a preguntas, que para eso se dedica a la medicina. Pero pronto me di cuenta que casi todo el mundo en este país sabía muchísimo y lo exponía en Facebook, Twitter y esas redes tan populares. Pero con una seguridad en sus mensajes que fueran negacionistas o no me dejaban perpleja.

A eso se sumaron las eternas tertulias televisivas, auténticos maratones de opinión, que tal y como se plantean más que de opinión son de posesión de la verdad.

Pues nada, ahora estalla un volcán y es que me encuentro con que los mismos expertos cañís en epidemiología se lo saben todo sobre este fenómeno natural. En estos foros del 'sabetodismo' todos tienen soluciones para todo. Todos de todo. ¡Y qué tontos somos quienes no lo veíamos venir! Han pasado de epidemiólogos a vulcanólogos en menos que canta un gallo. A mí esto no me cuadra porque según la OCDE España sigue teniendo un porcentaje de adultos con estudios de secundaria por debajo de la media de la OCDE (42,5%) y de la UE (46%). Vamos, que de agudos tenemos poco, y de conocimientos científicos de biología y geología, menos.

Desde mi rincón me pregunto: ¿Por qué no usamos de manera inteligente las redes para difundir conocimiento científico? ¿Y la televisión? Que no es que haya que volver a poner 'Érase una vez el hombre', 'El cuerpo humano' y aquellos dibujos que tanto nos ilustraban, pero todo el día con la Esteban, la Rociíto y los 'cuñaos' tertulianos, pues a pocos sitios nos lleva mas allá de la ignorancia y el borreguismo.

Dejemos de retuitear y dar eco a la ignorancia, porque está dejando de ser graciosa para pasar a ser una pandemia más y contra esta no va a haber vacuna milagrosa. Comprometámonos, al menos quienes tenemos un poquito de capacidad, a callar bulos y absurdeces porque, aunque nos parezca raro, hay gente que se cree todo lo que le llega por estas vías y eso es muy peligroso para nuestra sociedad porque acaba dando paso a populismos y fanfarrias. Y ya de paso... ¿Por qué no invertimos en el estudio y la ciencia y dejamos de hacer el ridículo?