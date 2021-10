"Llega el momento de la publicidad. Disfrutad del cine si podéis. Si no, también tenéis la música, la literatura o incluso la historia, a no ser que queráis ser presidente del Gobierno". Antonio Gasset, crítico y divulgador del cine en TVE, ha fallecido esta semana a los 75 años. Parecía un personaje eterno de 'Arrebato' (1979) –película en la que participó como actor–, anclado para siempre en la primera etapa de la democracia, cuando no importaba la corrección política.

Socarrón, pesimista militante, pero rebosante de ingenio y humor, durante trece años nos regaló la mejor información cinematográfica. El programa 'Días de Cine', del que fue director y presentador, enlaza con esa sana costumbre de los años setenta y ochenta de explicar el cine, comentar las películas, ofrecer reportajes y entrevistas. Hacer cultura de cine. Gasset fue su mejor maestro.

Nostálgico de los clásicos, a menudo lanzaba pullazos cargados de desprecio hacia el cine actual. "Para ir a las salas con esta cartelera hay que tener coeficiente intelectual negativo". Pero lo importante, al menos para mí, era la capacidad del programa para entretener con el Séptimo Arte, para explicar detalles desconocidos de algunas obras maestras o para conocer más a fondo a genios como Orson Welles, Woody Allen o Akira Kurosawa. Gasset y sus fieles habíamos disfrutado en los setenta de una magnífica cartelera televisiva. Un día podías ver en la pequeña pantalla 'La noche del cazador', a la tarde siguiente emitían 'Tambores lejanos' y por la noche te regalaban 'Amanecer'.

Hoy, solo La 2 intenta recuperar con timidez ese fabuloso legado, pero ya no es lo mismo. La guerra por las audiencias exige superhéroes y delirios infantiloides.