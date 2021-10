Un perseverante es un insistente al que las cosas le salen bien. En cambio, si fracasa se convierte en un plasta. Como suele ser humanamente habitual, se valora el resultado y no el esfuerzo. La habilidad de cambiar de camino para llegar al objetivo fijado forma parte de la inteligencia. La estrategia de mantener siempre el mismo rumbo, moviendo el horizonte hacia nuestros intereses, nos convierte en seres obstinados.

Las personas que admiramos tienen una profunda capacidad de convicción en sus ideales. Si los detestamos, son unos cegatos obcecados en sus errores. Las dificultades del entendimiento se cimentan en una persistencia que, a base de empecinamiento, se transforma en impertinencia. En ese instante, la comunicación ya ha dejado de serlo. Nos equivocamos y aceptamos los errores, pero seguimos pensando lo mismo. Es una de nuestras contradicciones preferidas del comportamiento. En psicología la llamamos «disonancia cognitiva». Explica la dificultad de que personas a las que se les demuestra lo erróneo de sus ideas o conductas, sean tan tercas en sus postulados como el Papa Luna maño (Benedicto XIII). De ahí la expresión «mantenerse en sus trece». Chico Marx interrogaba en 'Sopa de Ganso' (1933): ¿a quién va usted a creer, a mi o a sus propios ojos? Hoy sabemos que gana el «mi» por amplia mayoría. Atendemos más lo que queremos ver que lo que vemos. Tras tomar una decisión, consultamos la información que nos ratifica en la elección y rechazamos la divergente. Identificamos lo que pensamos con lo que somos.

Conclusión obligada

La conclusión obligada es que no podemos equivocarnos porque hayamos tenido un razonamiento errático, sino porque nuestra personalidad lo es. Y esto resulta inaceptable. La coherencia es el equilibrio entre lo que hacemos, decimos y pensamos. El margen, más o menos amplio, de ese triángulo conductual nos lleva a la credibilidad consecuente o a la torpeza persistente.

Hay personas que demandan apoyo psicológico para superar un error o una etapa de su vida. Otras, adaptan su vida al error para no tener que superarlo. Si me permiten un consejo, trabajen en una tercera vía. No se obliguen a superar etapas o sucesos, sino a convivir con su presencia o recuerdo, por muy malo o bueno que sea. Es más fácil controlar algo cercano que intentar saltar sobre el fantasma de un pensamiento o una emoción.

La actualidad sigue a ritmo de lambada, de apariencia sensual pero contundente. El nombre de este baile proviene de una palabra del portugués, usada en Brasil, que describe el movimiento de un látigo.

Las derechas tiran de fusta contra el gobierno que sube el salario mínimo y mantiene los ertes. La convención del PP se ha transformado en una convección de financiación ilegal a vapor. Llega Sarkozy para apoyar a los populares justo cuando le cae una segunda condena por corrupción.

En Génova hacen bromas diciendo que, para Casado, esta reunión ha sido «llegar y pisar el Sarko». Para arreglarlo, Vargas Llosa les dice que lo importante no es tener libertad sino «votar bien». La buena escritura no está reñida con pensar fatal y pegar bien. El puñetazo del peruano a Gabo Márquez, en 1976, está en los anales del boxeo nobelístico. Esta semana ha sido frenético el «barón rally», para ver quién tenía el látigo más grande contra Sánchez. Por un lado, Page rodeado de arzobispos carmesí, defendiendo con espada toledana a la Iglesia católica. Los prelados le han pedido ayuda al manchego para rescatar al satánico obispo de Solsona del lado oscuro y hacer frente a las críticas de Ayuso, Aznar y Vox al Papa Francisco.

'Javi Potter'

Por otro, el presidente Lambán destacando el resultado de la socialdemocracia alemana tras su apoyo a Merkel. Le invade la nostalgia de lo que aquí pudo ser pero, afortunadamente, no consiguió. El tuit que puso, es más una «lambanada» que una lambada hacia la izquierda. Don Javier pierde mucho cuando cambia su vara de 'Javi Potter' por el látigo contra Pedro Sánchez.

Primero, porque se equivoca en el análisis. Sus colegas germanos sufrieron un descalabro electoral en 2017, tras su alianza con la derecha, perdiendo 40 escaños y casi dos millones de votos. Cierto que ahora han ganado y pueden gobernar. Y lo más importante, ¿de verdad va a insistir, tras todo lo ocurrido, en que fue un error no apoyar a Rajoy? ¿Mantiene que hizo lo correcto fulminando a Pedro Sánchez? ¿Se arrepiente de que hoy sea presidente? No hay más preguntas señorías.

Frente a la forzada obstinación irresponsable, me quedo con la sincera tozudez aragonesa.