La objeción de conciencia se hizo muy común en España con el tema de la mili. Había jóvenes que no aceptaban ser llamados a filas y lo pagaron con cárcel. Esto llevó a que se tuviera que habilitar un método para posibilitar la objeción de conciencia. Se creó la PSS (prestación social sustitutoria), que significaba 18 meses de prestación frente a los 12 que duraba la mili. Es decir, objetar por la vía legal no era gratis, había medio añito más pringando a modo de penalización. Por supuesto los que se negaban a las dos cosas, personas con fuertes convicciones, acabaron en la cárcel. Fueron los famosos 2 años 4 meses y un día. Por hablar de un caso extranjero famoso, podríamos nombrar aquí al campeón de boxeo Muhammad Ali. Se negó a ir a la guerra de Vietnam y los principios le costaron 3 años y cinco meses de prisión.

Esta semana nos hemos enterado de que muchos médicos, en especial en la maravillosa comunidad de Madrid, se acogen a su derecho a la objeción de conciencia con la eutanasia y con el aborto. Este derecho de los médicos, unido a la incompetencia sanitaria de la Comunidad de Madrid, ha llevado a una pobre mujer a tener que suicidarse en una habitación de hotel, tras varios meses esperando respuesta y recibiendo objeciones a la eutanasia.

Por otro lado, es ya un tema recurrente que el 85% de los abortos en España se hagan en clínicas privadas. Dudo muchísimo que haya alguna otra práctica médica, cubierta por el sistema público, con semejante desproporción a favor de la privada. Mención aparte merecen los ginecólogos objetores de conciencia en la pública, pero que realizan abortos en clínicas privadas. Estos son mis principios, previo pago tengo otros. ¿Dónde está el límite a la objeción de conciencia? ¿Puede un médico musulmán integrista negarse a atender a una mujer? ¿Y un católico negarse a poner un DIU? ¿Puede un juez negarse a oficiar matrimonios homosexuales? El derecho a la objeción de conciencia debe existir (con límites), pero lo que no puede ser es que sea gratis. Como no lo fue para los que no hicieron la mili.

Estaría muy bien que los ginecólogos objetores (o médicos antieutanasia) tuvieran por ejemplo que trabajar gratis una tarde al mes. Así no tendríamos duda alguna de que por principios son objetores de conciencia y no jetas a conciencia.