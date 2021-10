Entre el 20 y el 22 de este mes de octubre, Aragón se va a convertir en la sede, aunque sea en formato virtual, del VI Foro Mundial de Ciudades y Plataformas Logísticas en el que se pretende debatir sobre las cuestiones más candentes del sector e intercambiar experiencias entre los polos de distribución más destacados de los cinco continentes. La fuerza logística de las plataformas aragonesas, y especialmente Plaza, es lo que ha convertido a la comunidad en protagonista de este evento que atraerá la participación de desarrolladores de estos centros; empresarios vinculados al sector, al comercio exterior, al transporte y al desarrollo de infraestructuras estratégicas; agentes y transitarios aduaneros, puertos, cámaras y organizaciones empresariales, así como funcionarios y representantes de administraciones y organismos relacionados con la logística y también prensa especializada. En este foro mundial se sucederán las conferencias y paneles sobre temáticas que permitirán difundir los principales proyectos y activos logísticos con los que cuenta Aragón, como su posición estratégica, su conectividad e intermodalidad, sus infraestructuras y el talento y capital humano. Es una demostración de que Aragón, por su ubicación geoestratégica, disponibilidad de espacio, concentración de actividad económica, intermodalidad y capacidad de conectar corredores y rutas, es hoy una potencia en este sector reconocida internacionalmente. Y la ampliación de Inditex hecha pública esta semana, la auténtica locomotora de Plaza, es otro ejemplo de que todo se está haciendo bien.

Apuesta por la logística

Plaza nació en el año 2000 para diversificar la economía aragonesa que estaba excesivamente volcada en el sector de la automoción, y hoy se puede decir que fue todo un acierto apostar por la logística. Ya no hay monocultivo económico. Y hay otro elemento clave también en el éxito de Plaza: el consenso político. La plataforma nació con el Gobierno de Marcelino Iglesias, siguió –aunque con muchos apuros– con el de Luisa Fernanda Rudi, y ha vuelto a tomar velocidad de crucero –con la proyectada ampliación– con los de Javier Lambán. Nadie ha deshecho el trabajo realizado por los anteriores gestores y, más o menos --salvado el bache de la investigación judicial-- se ha empujado siempre en la misma dirección, la única que era válida. Esto ha dado alas a Plaza hasta convertirse en el referente internacional que es hoy. El potencial aragonés en este sector va más allá de disponer de la mayor cantidad de suelo logístico de Europa en parcelas de gran tamaño urbanizadas, infraestructuras muy competitivas, avanzadas y flexibles –avión a kilómetro cero, terminal ferroviaria junto a las parcelas logísticas, conexión por carretera con las principales redes viarias– y servicios eficientes y en constante desarrollo. Aragón es también líder en innovación y tecnología, destacando como polo de talento especializado en logística por la capacidad y compromiso de instituciones públicas y privadas de la comunidad en impulsar el desarrollo del sector.

Que la estrategia de Amazon pase también por Plaza y por Aragón no es otro tema menor. El actual Gobierno de Aragón ha trabajado duro para que el gigante tecnológico norteamericano se asentara en la comunidad y su apuesta con los centros de datos de Huesca, El Burgo de Ebro y Villanueva de Gállego, más el centro de distribución de Plaza son otro revulsivo superimportante para la economía aragonesa. Sobre todo porque tanto Inditex como Amazon son dos auténticos imanes que van a atraer numerosas empresas, lo que redundará en muchos más empleos. Luego se podrá entrar en si las condiciones laborales son buenas o no tan buenas y en si la macrocefalia de Zaragoza, en medio del valle del Ebro, es positiva o no tanto, pero lo que está claro es que la situación económica de Aragón en estos momentos es mucho más óptima que en otros territorios.

Diversificación

Porque, al margen de lo que pueda alargarse la crisis de los semiconductores que está poniendo en jaque a la economía global, en la comunidad la diversificación es cada vez mayor. Y a la automoción, la logística y la tecnología hay que añadir la agroindustria –con sus pros y sus contras–, las energías renovables –a pesar de estar ahora en el punto de mira de muchos– y, por supuesto, el turismo, tanto en su versión más extendida como en la de los visitantes de congresos, que esta semana han vuelto a retomar la actividad en Zaragoza con un importante foro sobre la atención primaria sanitaria. Muy mal tendrían que ir las cosas para que en los próximos años Aragón sintiera una recesión económica. Todo es posible, pero se puede decir que el consenso político, el buen clima social, la buena salud de las instituciones y el empeño de muchos está aflorando para que se consoliden proyectos de envergadura y, al mismo tiempo, lleguen otros con mucho impulso y también con una fuerte atracción inversora. Si políticos, empresarios y sindicatos siguen dando la talla, Aragón puede encabezar el crecimiento del PIB del país. Y el valle del Ebro, eje fundamental en el que Zaragoza y Aragón están en el centro, empezará a recobrar la fuerza que ha tenido en otros momentos en la economía nacional. Navarra, lo dijo el jueves, está por la labor.