Uno de los últimos viajes que pude hacer, antes de que esta pandemia nos cerrara las puertas de salida, fue a las ciudades de Rotterdam y Copenhague, desde entonces se situaron en mi memoria como una referencia de convivencia y de civismo envidiable. La estancia fue un encuentro con la belleza, la cultura, el respeto hacia las normas en el marco de las múltiples relaciones sociales que, sin duda, ayudan a crear la sociedad que tienen, una habitabilidad rica en recursos para el bienestar de los ciudadanos. Al margen de las inversiones que han ido haciendo en infraestructuras grandiosas y potentes, destacaría, como algo ejemplar, la cortesía que se establece en la convivencia entre los habitantes, la consideración y valoración de lo público como algo que hay que preservar y cuidar.

La buena gestión de un gobierno puede alcanzar resultados con perspectiva de desarrollo si el trabajo que realiza está basado en la honestidad y la coherencia, pilares básicos que se transmiten a la población. En ese viaje pude observar que eso que llamamos educación estaba implícito dentro de una convivencia racional y humana. Por ejemplo, en los parques públicos, cuidados al máximo, están prohibidos perros y bicicletas, por lo que estos espacios de recreo se convierten en zonas de relajación y convivencia, de almuerzos y encuentros en la hierba; lamentablemente esto no se puede ver aquí. En nuestra ciudad, los excrementos de los canes deterioran zonas verdes y calles, esos carteles de «tu perro, tu caca», aquí es «mí no entender», como no es de raciocinio que los fumadores tiren las colillas en los alcorques de los árboles contaminándolos o sembrando las aceras. Fumar en la calle, además de molestar con el humo al resto de personas, sabemos que es, sanitariamente, motivo de contagios. En los países de buen nivel de desarrollo está prohibido, solo pueden hacerlo en lugares acotados y los fumadores lo cumplen.

Lista de destrozos

En las calles de Copenhague, los conductores de bicicletas ¡respetan los semáforos! y lo digo con admiración, aquí es impensable, ¡ojo!, exclamo, si llamas la atención al ciclista que te ha peinado el flequillo o a un patinetero que te ha hecho perder el equilibrio, en la mayoría de los casos lo que obtienes es un insulto. En la ciudad neerlandesa, en los paseos por las riberas de los canales y en algunas de las calles peatonales, se sitúan numerosas esculturas. Es admirable ver que una obra artística, aunque esté situada al lado de una parada de bus, se mantenga limpia y en buen estado. En nuestra ciudad la lista de destrozos de esculturas públicas es muy larga, ahí están las que se pusieron en la ribera del Ebro cuando la Expo. El vandalismo recurrente que se ha instalado en todo el país genera un desorden crónico y peligroso. Lo más reciente han sido los daños sin sentido a esos ninots o figuras de Goya que, aunque haya sido una ocurrencia esta manera de homenajear al ilustre pintor, los han pintado artistas profesionales y el respeto debería darse per se.

Para qué sirvió aquella asignatura Educación para la Ciudadanía y tantas y tantas otras leyes de Educación que se han sucedido sin acuerdo permanente de Estado. Nuestra sociedad se ha transformado y se ha convertido en bulliciosa e incívica.