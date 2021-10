El Ministerio de Asuntos Sociales acaba de crear el Consejo Estatal de Participación de la Infancia y de la Adolescencia (BOE Nº 231 del 27-09-2021). Personalmente, no entiendo la ambigüedad, vaguedad e incoherencia de esta nueva orden ministerial, ya que desde que fue aprobada la Ley Orgánica de Protección de la Infancia y de la Adolescencia han dispuesto de seis meses para prepararla. Tampoco me parece coherente pensar que esta chapuza se deba a un absoluto desconocimiento de la infancia y de la adolescencia, pues tengo entendido que la ministra es licenciada en Psicología. La única explicación que se me ocurre (admito que puedo estar equivocado) es que el objetivo haya sido mediatizar ideológicamente las actitudes sociales de los menores de edad.

En los primeros artículos se dice que este consejo es un órgano permanente y estable de consulta, representación y participación adscrito al Ministerio de Derechos Sociales, siendo su misión fundamental favorecer la construcción de una ciudadanía activa de la infancia y de la adolescencia. Sus principales funciones son: presentar a los órganos de la administración estatal propuestas y recomendaciones; colaborar en el diseño de políticas; participar en la elaboración de planes operativos; difundir inquietudes, preocupaciones y opiniones; supervisar la aplicación de los convenios nacionales e internacionales sobre los derechos de la infancia; participar en los organismos supranacionales de la Unión Europea y del Consejo de Europa; relacionarse con otros órganos integrados por menores de edad que posean fines semejantes; impulsar campañas de sensibilización social.

Fantasmagóricas funciones

Todas esas fantasmagóricas funciones las tendrá que llevar a cabo una asamblea integrada por solo 34 infantes y adolescentes de toda España que tengan entre 8 y 17 años, que sean miembros de los consejos de participación municipales y autonómicos, y que formen parte activa de organizaciones, asociaciones, entidades, colectivos y plataformas que se dedican a defender, garantizar y promover los derechos de la infancia y de la adolescencia. Por supuesto, siempre respetando que haya paridad entre chicas y chicos por tramos de edad. Es más que evidente que 34 menores de edad no pueden llevar a cabo las funciones mencionadas en el párrafo anterior, máxime cuando no se dice absolutamente nada de cómo serán los procesos electorales para la elección democrática de esos chicos y chicas.

Para ayudarles un poco, la ministra se autoproclama presidenta de honor y se compromete a asignar a ese consejo estatal dos técnicos adultos nombrados a dedo por la Dirección General de Derechos de la Infancia y Adolescencia, quienes formarán la secretaría técnica. También pagará todos los gastos de funcionamiento con cargo al presupuesto del ministerio y les proporcionará los apoyos técnicos administrativos y logísticos que necesiten.

Sorprende que para realizar esa ingente labor se prevea que sus miembros se reúnan solo dos veces al año, y que quienes integren «el grupo motor» (la comisión permanente) lo hagan cada dos meses. Tampoco parece que la temporalidad en los cargos ayude al buen funcionamiento de dicho consejo, ya que sus miembros serán renovados cada dos años, no pudiendo permanecer en el cargo más de cuatro.

Formación

Ante unas funciones tan importantes y especializadas como las que tendrán que llevar a cabo esos 34 chavales superdotados, el ministerio ha previsto formarles de manera rigurosa y adecuada. Y para ello, promoverá y garantizará una formación inicial y continua para los miembros de dicho consejo en materia de participación, de ciudadanía democrática, y de derechos humanos, siempre con perspectiva de género y enfoque «interseccional» (no entiendo el alcance de esta expresión). En cambio, no dice nada sobre el currículum, duración y periodicidad de los cursos, si serán presenciales u online, dónde se impartirán, ni quién será el profesorado.

Me parece un gran error haber perdido la oportunidad de legislar algo más modesto, pero mucho más efectivo para el bienestar de la infancia. Pienso que lo lógico hubiera sido potenciar los parlamentos infantiles a nivel local, al estilo de las ciudades de los niños creadas por Tonucci en 1991 en el municipio italiano de Fano (hoy hay más de 200, agrupadas en un una potente red internacional), y posteriormente establecer una federación de ámbito estatal.

Por supuesto, respetando las características específicas de cada estadio evolutivo en lugar de mezclar sin ton ni son niños y adolescentes desde 8 a 17 años. ¿Podrán compatibilizar esas 34 criaturas las funciones que les asigna esta orden ministerial con las obligaciones inherentes a su escolaridad?