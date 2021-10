Ha muerto Antonio Gasset, ese doctor House de la crítica cinematográfica a quien tanto quisimos. Era un tipo de hombre que me gusta encontrar en la vida y en la televisión: por debajo de su actitud calmada y de la formalidad de su voz parecía bullir una especie de hartura y un pesimismo que le podrían acercar a los románticos alemanes si no fuera porque su especie de flema inglesa se lo impedía. Era una suerte de rebelde perezoso al que su pundonor le negaba la posibilidad de darles a sus críticas un tono trágico. Y se lo impedía, sobre todo, su sentido del humor. Con parsimonia y seriedad, daba rienda suelta a una irreverencia tan natural que parecía estudiada. Él lo negó siempre con la misma actitud que mantenía ante la cámara, sin insistir, sin forzar el gesto, con la seguridad del que dice la verdad: «En 12 años que llevo haciendo entradillas, nunca he dedicado más de cinco minutos a pensar qué voy a decir. La prueba es que algunas son una sandez enorme».

La cuestión es que su estilo enganchaba: «Soy consciente que a la hora de emisión de mi programa solo puede ser visto por un puñado de politoxicómanos insomnes», era su forma de quejarse por los extraños y cambiantes horarios a los que estaba relegado su programa; «Llegó la hora de la pausa. Espero que puedan contener los impulsos sexuales de sus parejas. Si no puede ser, no puede ser… en cualquier caso, volveremos después de la publicidad con el sector más casto de la audiencia», fue su forma de ironizar sobre la interrupción publicitaria, momento que supo convertir en estelar en cada programa. Su muerte ha sido muy lamentada, y eso demuestra que el buen gusto aún habita entre nosotros. Casi puedo oírlo pronunciar, ante esta pausa eterna: «Sed buenos, y si por lo que fuera no podéis, seguid siendo malos, la diferencia es mínima».