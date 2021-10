La única camisa hecha medida que tengo me la cosió un sastre de Jaipur, pero cuando me preguntó si quería mis iniciales bordadas en el bolsillo le dije que no. Me preguntó por qué y le respondí que no me sentía lo suficientemente importante. Si hubiera accedido a que las bordase podría haberme pasado como a Aguirre Sala, uno de los protagonistas de la nueva novela de Susana Rodríguez Lezaun, una de cuyas camisas, bordada con sus iniciales, aparecerá en un lugar donde, a juicio de los policías de Pamplona, no debería haber estado, convirtiéndolo en sospechoso de un asesinato...

Bajo la piel (Harper Collins), la nueva novela de la escritora navarra, nos traslada al que probablemente sea el territorio que mejor conoce. Escenarios como la propia Pamplona, Zugarramurdi o Biescas, en una extensión/inclusión escénica del Pirineo aragonés, operan como adecuados marcos a la trama criminal que, desde los primeros capítulos, se nos propone desentrañar en el trepidante contra reloj de un misterioso argumento (no menos que el asesinato a que deberán enfrentarse los investigadores). Y que, como les adelantaba, tendrá bastante que ver con ese tipo de hombres con camisas con iniciales bordadas y renombre en el Opus Dei. Buena parte de su poder e influencia procederán de su militancia en la organización de Escrivá de Balaguer, tan presente en Navarra desde su fundación, y tan influyente —no era ni es ningún secreto—, en el ámbito económico y social (probablemente también en el político).

Si en esta novela de Rodríguez Lezaun los próceres del Opus hacen de malos de la película nos quedará la duda de si los policías son los buenos porque sus caracteres están trazados con una muy humana ambigüedad. La autora renuncia al fácil maniqueísmo de la novela policíaca clásica para esforzarse en profundizar bastante más en sus personalidades y entornos, soledades y vicios, creando un amplio abanico de tipos reales y contradictorios, profesionalmente capacitados pero personalmente a medio doctorar, como esa impetuosa, emocional, independiente inspectora Marcela Pieldelobo, de la Policía Nacional, que carga con el caso desde un principio y que hasta el final deberá esforzarse por alcanzar un equilibrio entre la intuición y la razón, entre sus descalabros personales y la lucidez deductiva.

Un excelente thriller.