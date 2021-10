Igual alguien me riñe por esta columna, pero me apetecía decirlo: dado que en las fiestas del Pilar vamos a lanzarnos a la calle y vamos a ser muy respetuosos con los aforos y las normas sanitarias (¿verdad?), hagámoslo como si fuésemos ver a la Virgen. Nada nos impide salir ese día con el traje tradicional, aunque no hayamos conseguido plaza para la Ofrenda restringida de 20.000 personas. Podemos pasear con él, tomar vermú con él, fotografiarnos por toda Zaragoza con él. Que esta ciudad es muy grande. No importa tanto acudir a los pies de la Virgen (que no se debe, ya digo que hay que ser respetuosos con las normas que ha marcado el ayuntamiento) pero el homenaje a un día especial se puede hacer igual. Y lo mismo con las flores. Nada nos impide comprarlas y adornar con ellas nuestros balcones y ventanas o ponerlas en un jarrón, que tener flores en nuestra vida debería ser algo normal. O podemos regalarlas, no a la Virgen, pero sí a nuestros seres queridos. ¿Qué es la Ofrenda de flores, sino un acto de amor? Pues hagámoslo porque sí, porque es el Pilar. Que la ciudad se llene de flores, como cualquier otro 12 de octubre antes de la pandemia. La alegría de tocar con la punta de los dedos la normalidad se puede celebrar con esas costumbres que están a nuestro alcance, que no hacen daño a nadie y que seguro que nos alegran el corazón. Ya no lo digo por los comercios de ropa tradicional y los floristas, que llevan una temporada horrible. Ayer se quejaban éstos de que otros años hay 300.000 oferentes, que en 2019 se depositaron siete millones de flores a los pies de la Virgen. Pues hay que echarles una mano. Que nos merecemos tener un día del Pilar casi casi como los de antaño.