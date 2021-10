Este sábado 2 de octubre hemos celebrado los Ángeles Custodios, patrón y Día de la Policía Nacional, llevando a cabo en Zaragoza la entrega de condecoraciones el viernes 1; por este motivo desde Justicia Policial, Jupol, sindicato mayoritario del Cuerpo Nacional de Policía queremos en primer lugar, felicitar a todos los policías de la provincia, zaragozanos, bilbilitanos y Unidad de Policía Adscrita a la Comunidad Autónoma de Aragón.

Es nuestro patrón, nuestro día, el de todos. Felicitamos especialmente a todos aquellos Policías que han sido condecorados accediendo a la Real Orden al mérito policial, nuestra más sincera enhorabuena compañeros.

Especialmente a los tres compañeros de Zaragoza condecorados con medallas con distintivo rojo; O. F. D., que no dudó en lanzarse al río Ebro en pleno invierno, poniendo en grave riesgo su vida, para rescatar a una mujer y C. C. M. y L. M. M., que repelieron un ataque con arma de fuego y se vieron inmersos en un tiroteo en calles céntricas de la ciudad, para quienes Jupol, tras la negativa de la Jefatura en un primer momento, tuvo que reclamar en el Consejo de la Policía dicha condecoración.

También es un día para recordar y ofrecer nuestro máximo respeto a todos nuestros caídos. Año que se suma a la dureza de 2020 y 2021 por los fallecidos a raíz del coronavirus como por la reina de las pandemias: el suicidio.

Aprovechamos la ocasión para poner en valor la profesionalidad, lealtad y dedicación de toda la plantilla de la provincia de Zaragoza, especialmente durante la pandemia de la covid-19 y con el estado de alarma y el durísimo temporal que azotó toda la península, Filomena. Mostrando día a día un trabajo encomiable de servicio y entrega al ciudadano, a pesar de las condiciones.

Nuevamente mostramos nuestro más profundo malestar en la concesión de las medallas. Cientos de agentes no han recibido ningún tipo de condecoración porque la Dirección General de la Policía ha tenido a bien conceder cientos de medallas con distintivo blanco a personal no policial. Entre los agraciados se encuentran, entre otros, personal judicial y directores de banco.

Desde este sindicato, Jupol, consideramos que este tipo de condecoraciones deben ir destinadas a todos aquellos policías que día a día arriesgan su integridad y hasta su vida en beneficio de la ciudadanía, así como aquellos que por su trayectoria profesional sean merecedores de las mismas. Sostenemos que, desde la dirección general puede tener especial consideración con personal ajeno al cuerpo con otro tipo de condecoraciones o felicitaciones.

En Aragón este sindicato lamenta que, tras la dureza de estos dos últimos años con el covid y el temporal Filomena, esta Jefatura de Policía haya otorgado en su gran mayoría medallas por trayectorias profesionales y no por hechos humanitarios o actuaciones concretas. Consideramos que, precisamente debido a lo expuesto se deberían haber premiado actuaciones de personal perteneciente a grupos operativos por encima de cualidades personales que nada tienen que ver con la función policial.

En la orden del mérito policial de este año hay medallas de plata, pensionadas, cargadas de dignidad como la que recogió F. J. González, todavía con las graves secuelas que le dejaron los narcos que intentaron matarlo envistiendo su coche en Algeciras hace ya un año.

Pero también las hay de otro tipo, Jupol considera una aberración que junto a este héroe la Dirección General de la Policía condecore con el mismo distintivo de plata a cuatro comisarios jubilados, exjefes superiores de Cantabria, Canarias, Melilla y de la Unidad de Asuntos Internos. Cuatro condecoraciones que Jupol impugnara en los Tribunales de Justicia.

Igualmente, vemos vergonzoso que a los compañeros del GEO y UIP recién llegados de un escenario bélico en Kabul y habiendo salvado cientos de vidas, se les condecore con una distinción inferior a las de estos cuatro comisarios jubilados. Así como, se haya denegado la condecoración a título póstumo a los compañeros fallecidos por el covid.

El día de la Policía es un día de celebración, que queremos compartir con toda la ciudadanía. Junto con nuestros hermanos de la Guardia Civil somos los garantes de hacer cumplir la ley, la Constitución, el Estado de Derecho y bienestar, velar por la seguridad de todos los ciudadanos y, en definitiva, las reglas democráticas de las que disfrutamos como sociedad. ¡Viva la Policía Nacional! ¡Viva España!