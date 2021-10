En estos días, se ha presentado a la ciudadanía una campaña en el que se invita a la participación promocionada por el partido de Ciudadanos, para dar ideas de lo que en el futuro debería ser la plaza de Salamero.

Es de agradecer que en esta legislatura municipal se invite los vecinos a una participación abierta después de casi tres años de mandato municipal y porque además en otras áreas del ayuntamiento, gestionadas por el PP, la participación es escasa o nula. Se tenían que haber propiciado debates deliberativos, donde se viesen los pros y contras de las medidas a tomar.

Viciada de raíz

Pero creemos que esta participación está viciada de raíz. La participación debe darse desde los inicios del debate. Una vez tomada la decisión de que haya parking y que la losa que sella la plaza está a 20 cm. por debajo de las aceras y viales que rodean el entorno, lo que se puede hacer sobre ella esta ya muy condicionado. Pérgolas, jardines en vertical y mucho césped que exigen altos costes económicos y gran cantidad de agua. En vez de renaturalizar, artificializar con modelos que no son autóctonos. Los árboles de gran porte lo hubieran resuelto mejor.

Las respuestas que se ha ido dando en 'retosalamero', la página web de participación, vienen a apoyar mayoritariamente las de una plaza similar a la de los Sitios, con grandes árboles y que no se parezca en nada a lo hecho en la Plaza de Santa Engracia. Pero este modelo se ve gravemente dificultado por la construcción del parking subterráneo y que se podía haber evitado de dos formas posibles: Una primera: no haciéndolo porque con el de César Augusto es suficiente ya que no se llena nunca. Una segunda: no haciendo el primer nivel de parking. En la plaza de San Francisco hay robustas, melias, castaños de Indias y árboles del amor debido a que la zona de enraizamiento tiene suficiente espesor dónde poder desarrollarse. La zona de Salamero y César Augusto va a ser uno de los epicentros de la Zona de Bajas Emisiones. En estas últimas semanas la Organización Mundial de la Salud rebajaba a la cuarta parte los limites de contaminación del aire. Ello significa, por ejemplo, que los limites de óxidos de nitrógeno van a ser de un máximo tolerable de 10 microgramos por metro cúbico cuando en Zaragoza el promedio es ya de 23. La tracción de más trafico supone que será imposible conseguir esa Zona de Bajas Emisiones.

Se sigue sin abordar, como a nivel ciclable, establecemos por César Augusto una relación entre las orillas del Ebro. Es uno de los nudos gordianos de la movilidad de las bicis en Zaragoza.

Urbanismo del siglo pasado

Y el futuro de las ciudades va a ser que los desplazamientos en coches van a disminuir Solo en Londres, 500 centros escolares prohíben que a las entradas y salidas de los colegios pueden acercarse los coches, cerrando el acceso al tráfico al centro educativo. Y en Zaragoza se publicaba el 25 de Septiembre, la noticia de que el 60% de los zaragozanos están cansados de circular en coche por ciudad. Nuestros alumnos, a partir de secundaria y bachiller, en los próximos años se desplazarán o bien andando, en bici o patinete. Nada del uso del coche de los papás.

¿Es bueno para los centros comerciales de la zona, peatonalizar y restringir el uso del coche? Creemos que sí. ¿Volveríamos atrás las reformas llevadas en la Gran Vía con la aparición del tranvía y la peatonalización de la calle Alfonso? Pensamos que no y ello ha favorecido a la actividad comercial de esas zonas.

En un periodo próximo en que el coste de la gasolina y de la electricidad para los coches eléctricos va a ir en aumento, el futuro es el desplazamiento en transporte colectivo y andando. Las áreas urbanas del entorno tienen suficientes líneas de transporte que acercan a los consumidores a las zonas comerciales próximas a Salamero.

Con la reconstrucción del parking, lo tendremos para 50 años más y con unos beneficios que hasta la fecha han sido fundamentalmente para la empresa y ridículos para el erario público. Se sigue haciendo un urbanismo del siglo pasado pero no el de los nuevos tiempos: el de la mitigación y adaptación al cambio climático.