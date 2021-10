Con motivo de la Fiesta de la Hispanidad se impone una reflexión sobre algo más urgente. Nuestro país es ya, en buena parte, una nación de migrantes, que llegan, miran alrededor, intentan establecerse como pueden y, de ahí, a esperar a que el mismo devenir generacional se encargue de asimilar a la gente de un modo natural y más bien pasivo. Entretanto, un complejo círculo de intereses políticos e institucionales se ocuparán de gestionar todo el proceso de la integración. Unos, desde las altas esferas, dirán: «necesitamos un aporte demográfico que compense la tendencia al envejecimiento poblacional». Otros pedirán el voto de los migrantes. Otros vivirán cómodamente del tema, montando oenegés para «facilitar» el proceso de integración. Y por supuesto no faltarán quienes, para sus propios fines políticos, intenten obtener provecho de la situación fomentando el miedo y los odios xenófobos de la ciudadanía.

Sin embargo, ¿qué opinan los propios migrantes? ¿Cómo ven su propia integración en la sociedad de acogida? Nos gustaría conocer la respuesta, pero parece que no es posible. Aparte de no existir tribunas ni medios de información que transmitan la voz del recién llegado, y al margen de la barrera lingüística en el caso de gentes venidas desde países árabes, africanos, asiáticos o el Este de Europa, el sistema que se encarga de integrar en la sociedad española a la población foránea es totalmente despersonalizado y tecnocrático. No se tienen en cuenta las particularidades antropológicas ni culturales. Al migrante no se le pide su opinión. Tampoco se le exhorta a colaborar. Y de fomentar en él una voluntad de participar en proyectos comunes simbolizados por las celebraciones del 12 de octubre, ya ni hablemos.

Al final, el migrante, de un modo u otro, deberá darse cuenta de que la tarea y la responsabilidad le corresponden a él. Un buen punto de partida es hacerse consciente de las ventajas que supone vivir en España y la necesidad de contribuir como ciudadano de pleno derecho al bienestar de la sociedad de acogida. Los jóvenes podrán beneficiarse de oportunidades educativas. Las mujeres, de una legislación social que valora la igualdad más que en los países de origen. Todo ello es la contrapartida de los deberes que impone una ciudadanía moderna. Y una vez equilibradas las ventajas y las obligaciones, derechos y libertades, el 12 de octubre no es más que la placa de mármol que cubre una obra bien hecha.