La obscenidad de las palabras de Arnaldo Otegi dirigidas a las víctimas de ETA no sorprenden. Son propias de quien reivindica un legado. De quién no rechaza su historia ni la de ETA. En su discurso suenan palabras huecas y artificiales de quien no siente. Ni un gesto, ni un guiño. No es ni un antes ni un después. Es el teatro de la izquierda abertzale. Y se compadece de las víctimas de ETA como si un tren las hubiera masacrado.

Ni una mención a la palabra perdón. Ni una condena explícita a ETA. Ni la admisión del exterminio de seres humanos con fines políticos durante décadas en Euskadi. Como si no conociera a los responsables. Como si no hubiera más de 850 víctimas reconocidas y aún más de 300 asesinatos sin clarificar. O como si hubiera sido algo que ocurrió a miles de kilómetros y no en una céntrica calle de San Sebastián donde a mi abuelo le asesinaron a bocajarro. No hay perdón que merezcan 17 disparos.

Son diez años sin ETA y la sociedad respira paz. Euskadi está infinitamente mejor. La palabra se practica sin el miedo a una bomba. Los años pasan irremediablemente pero aún hay algo que queda en la sociedad vasca. Una parte de Euskadi necesita un remedio político que tape la sangre de ETA pero que les dé una solución política. Y Otegi es el pastor. El encubridor. Un hombre que lamenta el «dolor» causado y que ni el propio lehendakari Urkullu le cree. Un tipo que mercadea un presupuesto del Estado con la salida de 200 presos. Un ser inmoral que hereda la dialéctica de los pistoleros. Un sujeto que no tuvo reparo en convivir con el terrorismo.

*Querido abuelo, ayer recibí la notificación. Diez años después del fin de las armas y del adiós al terror de ETA, y 30 años de tu asesinato a quemarropa, recibiré la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo. Nunca quisiera haberlo recibido ni merecerlo. Pero lo llevaré con orgullo y dignidad.