Punto Uno: A mi hijo le encanta hacer listas. Se pone a contar algo y va enumerando un punto tras otro, muy serio y concentrado. Punto uno, punto dos, punto tres, punto cuatro… Nos partimos de risa con él. En cualquier caso, me parece una buena manera de estructurar una columna. Voy a intentarlo al menos. Como un experimento y homenaje familiar. Que la cosa es altamente contagiosa y muchos miembros de la familia acabamos haciendo listas con cualquier tema. Punto Dos: Todos los octubres, me da por releer algún cuento de El país de octubre, libro de relatos de terror de Ray Bradbury. Mis cuentos favoritos de esta fantástica antología son: 1) El lago, 2) El viento y 3) La multitud. Ray decía que escribía un cuento a la semana. Es imposible, aseguraba, escribir 52 cuentos malos seguidos. De ahí viene el Reto Bradbury: escribir un cuento a la semana durante un año. Yo de joven lograba el reto: me venían muchas ideas a la cabeza y más o menos sí que escribía un relato a la semana. Ahora ya de mayor no me vienen tantas ideas. Eso sí, escribo una columna a la semana: algo es algo. Punto Tres: Me encantan las películas con embarazos y partos. Es una debilidad que tengo. El momento del alumbramiento siempre me ha resultado algo mágico y milagroso. Las tres últimas cintas que he visto en el cine con este emotivo tema han sido las siguientes: 1) Annette, el original musical de Leos Carax, con unos formidables Adam Driver y Marion Cotillard, 2) Madres paralelas, de Pedro Almodóvar, con una inmensa Penélope Cruz, y 3) la brutal Titane, de Julia Ducournau, con unos sobrecogedores Vincent Lindon y Agathe Rousselle. A mí me han gustado mucho, pero para gustos los colores. Punto Cuatro: Mis colores favoritos son: 1) Negro. 2) Rojo. 3) Naranja. 4) Verde. Y Punto Cinco: Punto Final, que ya os habréis cansado.