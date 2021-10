T. J. Dunning, un sindicalista de principios del XIX, afirmó que «con la tasa de ganancia el capital se vuelve audaz. Proporcione el 10% y el capital acepta cualquier uso, al 20% se vuelve animado, al 100% viola todas las leyes humanas, al 300% no hay crimen que no haría». Ahora, un par de datos extraídos de prensa. El hachís cuesta por kilo unos 300 euros en Marruecos, 2.000 € en Cádiz y hasta 30.000 € en Escandinavia. Es decir, tasas de ganancia del 600% y del 15.000%. Más allá de que las cifras sean más o menos ajustadas (creo que el INE no estudia este mercado), lo que está claro es que no hay negocio en la faz de la tierra que dé la tasa de ganancia que da la droga. Y supera con creces el 300% del que hablaba Dunning.

Ahora, algunos titulares del último año. «Detención de todos los policías de estupefacientes de Mérida por narcotráfico». «El cabo con 15 pastelerías y la treintena de guardias corruptos que se aliaron con el narco en Andalucía». Además de estos, relacionados con el soborno de miembros de las fuerzas del orden, es muy frecuente que oigamos noticias de alijos incautados, ajustes de cuentas entre narcos, pinchazos en la red eléctrica para cultivos de marihuana, y que asociemos rápidamente lugares como la Línea de la Concepción y el campo de Gibraltar a una determinada actividad delictiva. Incluso este diario, no hace mucho, titulaba: «Aragón se convierte en el campo de los narcos del Este para cultivar marihuana».

Es evidente que el negocio de la droga mueve tal cantidad de dinero (lean a Roberto Saviano) y genera tales beneficios, que se puede permitir comprarlo todo. Y cuando no lo puede comprar, se puede permitir pagar por matarlo. Vean lo que ocurre en México, Colombia o, incipientemente, en la Línea de la Concepción y el Estrecho. Afortunadamente, lo de aquí está a años luz de México. Por muchas detenciones, descabezamientos o incautaciones que haya, mientras la tasa de ganancia sea de miles por ciento, el problema continuará.

Para acabar con esta situación, la única solución es acabar con la enorme tasa de ganancia. Si regulamos la marihuana (como han hecho Canadá, Holanda, Uruguay, California etc.), la tasa de ganancia caerá. Consecuentemente, el tráfico ilegal con sus sobornos y sus asesinatos desaparecerá. ¿A que no les suena ningún ajuste de cuentas entre vendedores de tabaco o de alcohol?