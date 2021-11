En pocos días hemos podido apreciar dos estilos antagónicos de ser político y de hacer política: uno, el de Arturo Aliaga, que ha resistido con dramático sufrimiento el pulso de los críticos del PAR en medio de una crispada tormenta; otro, el de Luis María Beamonte, que se ha apartado a tiempo, con elegancia y sin poner en peligro la unidad del PP, para que el relevo de Jorge Azcón en la presidencia regional sea el más plácido posible. Ambos casos no son comparables. Aliaga recibió una herencia envenenada cuando asumió la presidencia del PAR. El barco navegaba ya sin rumbo claro, con algún boquete en la quilla y la ausencia de tripulantes expertos, que habían saltado al agua. Parece evidente, no obstante, que el PAR necesitaba en estos años una quinta marcha (más dinamismo, imaginación, descaro, ideología y presencia) que el vicepresidente del Gobierno aragonés no ha sabido meterle a su partido.

Al contrario que su colega del PAR, Beamonte ha mantenido la unidad en las filas del PP, un objetivo prioritario en su mandato, si repasamos sus declaraciones en los últimos tiempos. Salvo algún «problemilla interno» –como calificó la rebelión de alcaldes en Cinco Villas–, ha salido airoso. Lo que le ha faltado ha sido, curiosamente, el compromiso de Arturo Aliaga, a quien creía su aliado antes de las elecciones autonómicas de 2019. Lo más probable es que, con ese pacto para gobernar Aragón, Beamonte seguiría siendo líder incuestionable del PP aragonés. Conviene recordar que, con ese cuatripartito de la derecha, Javier Lambán no sería presidente del Gobierno y quizá el congreso que el PSOE regional celebra este fin de semana no supondría un triunfal camino de rosas para su liderazgo.