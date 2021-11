Casi un año. Los paros en el transporte público de Zaragoza se iniciaron a principios de enero y a fecha de hoy los logros en la negociación entre Avanza y Los Tranvías de Zaragoza con sus empleados no solo son nulos sino que la situación amenaza con enquistarse. El problema no es nuevo en la capital aragonesa -de hecho en los últimos veinte años ha habido 36 convocatorias de huelga, fijas durante las fiestas del Pilar- pero sí empieza a hacer mella en los usuarios que, aunque empáticos con los derechos de los trabajadores, ven con hartazgo y desesperación cómo la intensidad de las protestas se endurece ante la escasa intervención del contratador de este servicio público que a su vez tiene la obligación de garantizarlo: el ayuntamiento zaragozano.

Los datos no engañan. En los 313 días transcurridos del presente año, el tranvía acumula 184 jornadas de paros, que han dejado 410 horas sin servicio a los usuarios. Mientras que en el autobús, que comenzaron su protesta en febrero, han sido 51 días de huelgas y el equivalente a 14.800 horas con afecciones.

Todos los equipos de gobierno municipales han tenido que enfrentarse a las huelgas en el transporte público de la capital aragonesa, aunque ha sido en las últimas legislaturas cuando se ha hecho de ellas 'casus belli' por parte de la oposición.

Es lo que ocurrió durante el gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) con Pedro Santisteve como alcalde. El conflicto duró cuatro meses y ofreció no pocas palabras gruesas en el salón de plenos y en los medios de comunicación, con un Jorge Azcón como portavoz del Partido Popular entonces que exigía que «cuando se demuestra incompetencia uno no tiene que tener el título para seguir gestionando el área», y añadía que con esos conflictos «el transporte público sale seriamente dañado y también la desconfianza en este gobierno».

Pero cinco años después, la gestión ha cambiado de manos. Ahora es Azcón quien debe procurar la resolución de un conflicto en el que ha dicho que él no hace populismo y «trabaja con discreción», aunque los resultados en estos once meses han sido poco fructíferos. La concejala del área, Natalia Chueca, insiste en que el conflicto es de las partes -empresa y trabajadores- «y solo las partes son las que deben llegar a un acuerdo». Aunque el resultado final sea que el consistorio adjudica un servicio a una contrata que, por divergencias laborales con sus plantillas, no cumple con lo estipulado y son los zaragozanos los que sufren las consecuencias. Alguna decisión habrá que tomar.