¿Democracia sin política?

Una democracia es muy frágil si en ella no podemos hablar libremente de política, siendo una actividad fundamental en una sociedad. Si la política determina nuestras condiciones sociales, económicas, culturales y nuestros derechos civiles, políticos y sociales, en definitiva, nuestras vidas, ¿por qué hoy en España nos da miedo hablar de política? Porque se ha emponzoñado y envenenado brutalmente. No entro en quiénes son los responsables. Circunstancia gravísima en una democracia. No podemos comentar con libertad una decisión del gobierno o una propuesta de la oposición, ni manifestar a qué partido hemos votado o pensamos votar, ni qué periódico leemos ni en qué cadena de radio o televisión nos informamos. De las redes sociales vale más no hablar. De hacerlo, nos vemos sometidos a ataques furibundos, a perder una amistad o el contacto con un familiar. Se nos llena la boca con nuestra exigencia de la libertad de expresión, pero la queremos para expresar la nuestra y para quien piensa como nosotros. Pero se la negamos al que piensa distinto. Ya lo dijo Azaña, gran conocedor de nuestra idiosincrasia: «El enemigo de un español es siempre otro español. Al español le gusta tener libertad de decir y pensar lo que se le antoja, pero tolera difícilmente que otro español goce de la misma libertad, y piense y diga lo contrario de lo que él. El blanco de su impaciencia, de su cólera y enemistad es otro español. Otro español quien le hace tascar el freno, contra quien busca el desquite. ¿El desquite de qué ofensa? La ofensa de pensar contrariamente». ¿Se repite la historia? Y si no podemos hablar libremente de política, ¿disfrutamos de una democracia plena?

Bastantes amigos y compañeros de viejas batallas durante la dictadura franquista han renunciado ya a hablar conmigo de política, y muy enojados me dicen que «ya vale» de política. ¡Qué pesado eres! Esa renuncia no solo es conmigo. Me han dicho que quieren dedicar su tiempo a pasear con su esposa, a la lectura, a tocar el acordeón, sacar al perro… Pero que de política no quieren saber nada. Están hartos. Quiero pensar que tras esta actitud lo que hay es un desencanto por la política actual y que siguen muy interesados en ella. Lamentaría que esa renuncia se deba a ciertas reminiscencias nocivas del franquismo. «No te metas en política». «No te signifiques». «No te des a notar». Y esto ha dejado una huella, que costará mucho borrar. Tales prejuicios heredados sobre la política, según Aurelio Arteta, conducen a que una actividad se considera execrable, porque se ha politizado y no hay que politizar las cosas. Tal actitud es profundamente perversa. No escasean en esta España nuestra aquellos que vociferantes gritan «yo soy apolítico». A estos Juan Domingo Perón les hubiera replicado «es como si dijeran soy un cretino». Y yo añado «que votantes muy de izquierdas no son».

Una democracia fuerte necesita de una ciudadanía comprometida con los asuntos públicos. Si ante una injusticia o un escándalo de corrupción, la gente reacciona con la indiferencia es imposible una democracia. Sin unos ciudadanos comprometidos con la res publica no habrá buenos dirigentes. Algunos justifican esa indiferencia: «Da igual que gobiernen unos u otros”. “Son todos iguales». No. No. No todos los políticos son iguales. Eso es lo que quieren que nos creamos, los que quieren que nos despreocupemos de la política. Pasemos de política. Vale. Pero, deberíamos tener claro, que otros la harán por nosotros. ¡Vaya que sí la harán! No. No. Todos los políticos no son iguales. No es lo mismo dedicar el dinero a rescatar a los bancos que a implementar un Ingreso Mínimo Vital. No es lo mismo poner en marcha reformas laborales para facilitar el despido, que quien toma medidas para atenuarlo. Son muy distintos quienes miden su patriotismo en metros de bandera y venden a fondos buitres viviendas públicas, que quienes ansían una España sin desahucios y toman medidas para el acceso a la vivienda. No. No. No son los mismos. Y quien no vea tales diferencias, está ofuscado o aquejado de gravísimos prejuicios políticos.

Hay que hablar de política, y por supuesto, implicarse de lleno en ella. Por muchas razones. Dejando la vida privada al margen, debemos politizar todo aquello que nos afecta como miembros de la polis. ¿No debe someterse al debate público, de todos los ciudadanos, nuestras pensiones, nuestra sanidad, nuestra educación, nuestro sistema energético, nuestro sistema fiscal o una solución al problema ya viejo de vertebración territorial? Cuando se quieren eliminar estos y otros temas del debate político, es que detrás debe haber algún interés bastardo. Somos seres tanto más libres cuanto más politizados.

Quien hizo una defensa a ultranza de la política, instando especialmente a los jóvenes a implicarse en ella fue Antonio Machado: «La política, señores, es una actividad importantísima. Yo no os aconsejaré nunca el apoliticismo, sino el desdeño de la política mala, que hacen trepadores y cucañistas, sin otro propósito que el de obtener ganancia y colocar parientes. Vosotros debéis hacer política, aunque otra cosa os digan los que pretenden hacerla sin vosotros, y, naturalmente, contra vosotros. Solo me atrevo a aconsejaros que la hagáis a cara descubierta… Y a quien os eche en cara vuestros pocos años bien podéis decirle que la política no ha de ser necesariamente cosa de viejos…».