¡30, no. 50 millones! Así, me cuentan, corrigió el presidente del Gobierno al portavoz del grupo socialista cuando este se refería a la cuantía de la indemnización que hay que pagar a los médicos que el PP jubiló antes de hora, de manera forzosa e ilegal. Hace años que andamos escasos de médicos, no sé muy bien si por el interés de los sucesivos decanos de Medicina de disminuir el número de alumnos (de lo que fui testigo directo más de una década) o si porque las plazas que se ofrecen para hacer el MIR son insuficientes.

Una consecuencia es la sobrecarga de la atención primaria y la dificultad para cubrir plazas en servicios hospitalarios, Teruel o Alcañiz por ejemplo. ¿Por qué el PP tomó tan desastrosa decisión? Pues seguramente, digo yo, sería por abaratar costes ahorrándose trienios y pluses de los más veteranos, y de paso darle un mordisco a las plantillas. O sea, recortar en Sanidad. Si no es así, que nos lo expliquen.

Me pregunto qué haría ahora la Consejera de Sanidad con esos 50 millones. Podía reforzar las plantillas de primaria, incentivar a la medicina rural, o instalar lo antes posible el equipo necesario para los tratamientos de radioterapia en Teruel en el nuevo hospital (cosa que no hicieron los del PP y reclama ahora la alcaldesa de la ciudad, otra gestora sanitaria de reconocido prestigio), disminuir las listas de espera... O también se podían dedicar a la Educación pública o a todos esos que lo están pasando mal de los que ahora, casi da risa, se compadecen los del PP. Mil cosas.

Pero quiero concluir planteando una cuestión. Los errores en la gestión política no pueden salir gratis, al menos los de 50 millones. Los gestores tienen que asumir sus errores, pedir perdón y apartarse de la política para siempre. Y sus sucesores, sus actuales portavoces, bajar el nivel y las descalificaciones. En cada una de sus intervenciones la Consejera Ripollés les debería de recordar: 50 millones, 50 millones, 50 millones.