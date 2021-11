El debate ha vuelto: ¿hay que aplicar el pasaporte covid? ¿Es una vulneración de derechos para los no vacunados? ¿Será un instrumento para dar seguridad epidemiológica e incentivar la vacunación? Las dudas son múltiples y no existe una respuesta absoluta.

Euskadi valora exigirlo en el ocio nocturno, conciertos y restaurantes. En Valencia se estudia solo para grandes eventos deportivos. Feijóo pide amparo judicial para aplicarlo a trabajadores sanitarios y ya se pide para irte de copas. Lambán busca encaje jurídico y el aval del TSJA. Otra vez con este puzle de 17 autonomías buscando la solución casi imposible para sortear las eventualidades de la pandemia. Ya resulta hasta aburrido que sigamos así.

Lo que sucede, otra vez, es que Europa nos marca el camino. Y convendría levantar la vista hacia ellos. Austria impone el confinamiento de los no vacunados, Holanda ha vuelto al toque de queda y en Alemania el certificado covid lo exigen hasta para pedir una barra de pan. ¿Y en España? ¿Tiene sentido aplicarlo? Cabría decir que somos uno de los países con mayor tasa de vacunación, superando el 90% de vacunados. Y no debería ser una exigencia tan amplia como en otros países. Pero debería aplicarse.

Los certificados no te hacen inmune al virus, cierto. Pero nada lo hace por completo y sí que reduciría los contagios. A la vez que incentivará a una parte de la población que aún es reticente a la vacuna. Cuestión aparte es si la medida vulnera derechos fundamentales. Y esto genera divisiones. Pero se debe explorar su aplicación aún así porque es el día a día de una crisis sanitaria. ¿O el confinamiento domiciliario de los contactos estrechos no es un recorte a sus derechos? La clave es no ir demasiado lejos: el certificado covid de manera puntual y en casos justificados. Ni obligatorio ni discriminatorio por la fuerza. Hay un requisito tanto ético como jurídico: la racionalidad.