Resulta imposible sustraerse al debate sobre la despoblación. Jornadas, conferencias... hasta áreas específicas en gobiernos y partidos. Hace unos meses que forma parte de la agenda pública. En el día a día de los afectados siempre ha estado presente. Nunca ha dejado de ser un tema recurrente en las conversaciones en el bar. No en los términos con los que ahora se aborda: España vaciada, descentralización, neorruralismo. Lo habitual era charrar de la poca cobertura de móvil, de la visita del médico y de si el hijo de tal o cual casa se había ido a estudiar fuera. Y si para el puente vendrían más o menos que el año anterior.

Las oportunidades existen. Las necesidades, no digamos. Cuando ahora escucho frases esloganizadas para captar el voto rural, que por otro lado tiene poco peso en las elecciones generales pero acaba siendo importante en las autonómicas y, por supuesto, en las municipales, me despierta sentimientos encontrados. Por un lado, me alegra. Por otro, me desanima. Me gusta ver cómo cada vez más políticos y ciudadanos se interesan por la vida en lugares con pocos habitantes y muchas dificultades. Pero me incomoda barajar la posibilidad de que sea una moda pasajera ahora que movimientos como Teruel Existe han dado el salto a las instituciones nacionales y lo harán, previsiblemente, a las aragonesas.

No es cierto que los gobiernos de turno se hayan despreocupado de los problemas que tiene el medio rural. Aragón sabe lo que es vertebrar y atender. Lo que ocurre es que ahora el tema se ha convertido en trending topic. Prácticamente todo el mundo habla de ello. Tiene una opinión que, evidentemente, merece ser expresada. Y, por supuesto, escuchada. Los visitantes, encantados con descubrir lugares recónditos carentes de cobertura, infraestructuras y gentes. Los paisanos, cansados de esa imagen idealizada de que sin conexión y servicios se vive más tranquilo. Lo mejor de la tecnología es que exista. Cuando no es una opción se convierte en condena. Entenderlo supone el auténtico éxito.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha propuesto sacar de la capital organismos públicos. No sería descabellado llevar el Instituto de Oceanografía o Puertos del Estado a localidades donde huela a sal. Europa ya lo ha hecho. La sede de la Agencia Europea de Control de Pesca se ubica en Vigo; la Agencia de la Salud y Seguridad en el Trabajo, en Bilbao. Generan empleo y vida allí donde se asientan. Como las carreteras, los trenes, los hospitales, las escuelas. Un sumatorio de condicionantes que marcan la diferencia entre la actividad y la desaparición. Llega el momento de que desde lo público decidan hacia qué extremo desean aproximarse.