Alegría, por y con Alegría. Qué viva ese nuevo Real Decreto que va a permitir que hasta los más tontos tengan su título. Se acaba de cubrir de gloria la súper Ministra de Educación, aunque bien satisfechos se han quedado los poderes fácticos del orden mundial (esos que abogan por un mundo poblado por encefalogramas planos), a los que asiste desde el inicio de su andadura profesional en la política, claro está, porque desde las aulas y como diplomada en Educación, jamás contribuyó a tal despropósito. Tocaba construir un mundo mejor, ese en el que 'everyone´s a winner' (todo el mundo es ganador), como predica ese gran éxito de los británicos Hot Chocolate. Y ella puso su granito de arena. 'You sexy thing', nena. Se ve que eres devota de este grupo setentero-ochentero. Sí, «cosita sexy» eres, pues nadie lo podría haber hecho mejor en esa misión posible de convertir a España en un coladero de mediocridad oficial.

No habrá exámenes de recuperación de la ESO y los alumnos ahora podrán pasar de curso, aunque tengan varias materias suspendidas (antes con la LOMCE se autorizaba a dar el título con hasta dos suspensos, ahora no hay límites); en Bachillerato, ya no habrá que tener todo aprobado para conseguir el título, si tienes una suspensa, te dan el papelito; y si eres alumno con necesidades especiales, aunque no hayas estudiado los mínimos exigidos para el resto de los estudiantes, también consigues el mismo título. ¿Seguro, ministra, que «la cultura del esfuerzo no corre ningún riesgo y qué se «promueve el esfuerzo basado en la motivación y no en el castigo»? De momento, el marrón para los docentes, que serán los que tendrán la responsabilidad de decidir, si se alcanza el adecuado grado de competencias o no. Cómo se nota su conocimiento del medio.