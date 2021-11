Seguro que han visto alguna de esas películas de institutos norteamericanos en los que chavales de 16 o 17 años que han ido pasando de curso en curso están a punto de acabar y resulta que no saben leer. En esas películas siempre aparece alguien que dice: ¿y esto cómo ha podido pasar?

En España, desde principios de siglo, viene disminuyendo la tasa de fracaso escolar. Ha pasado de casi un 30% a alrededor del 17%. Esto debería hacernos pensar que las cosas van a mejor, que los alumnos saben más, aprenden más.

Algunas anécdotas del presente: una alumna de 15 años que me dice que los indios de Norteamérica se llaman vaqueros, otro de 16 que me pregunta cuál es el eje de la X y cual el de la Y, otra de 2º de Bachillerato que me dice que no sabe hacer una regla de tres, montones que no saben resolver una ecuación de segundo grado en Bachiller y un largo etc.

Yo lo comparo con mis 15 años (2º BUP) en los que para aprobar Matemáticas había que saber hacer derivadas, o en mi 5º de EGB donde se hacía un dictado en Lengua y con 5 faltas ibas al pozo. Si tienen algún conocido profe en la universidad, pregúntenle por los alumnos de ahora.

Las cosas han cambiado mucho. Hay una cosa que se llama PIL. Un chaval suspende todas en un curso, repite y vuelve a suspender todas. Pues a la segunda pasa Por Imperativo Legal (PIL). Un chaval decide en 4º de la ESO que la historia y el inglés no le gustan, abandona las asignaturas sacando sendos unos y obtiene el título de la ESO, porque con dos suspensos también se titula. Lo del 1 les llamará la atención. No se puede poner 0 en la ESO, aunque los exámenes estén en blanco. Un 0 dañaría la autoestima de los niñitos de 16 años. Supongo que muchos estarán alucinando con todo esto, pero recuerden: todo es susceptible de empeorar.

A partir de este curso se podrá pasar y titular en la ESO sin límite de suspensos. Además, también se titulará en Bachillerato con una suspendida. Estoy convencido de que titular con suspensos y reducir el nivel de los contenidos, sin duda alguna, reduce el fracaso escolar. Del mismo modo que batiremos récords del mundo en 100 metros lisos si cada uno de esos 100 metros mide solo 15 centímetros. Sigamos por este camino y ya no harán falta películas americanas para ver a chavales de 16 años que no saben leer. Eso sí, serán titulados en ESO.