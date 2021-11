Acabo de ver el documental titulado 'El Sueño de Sigena' producido por los catalanes Xavier Atance y Juan Naya, este último oriundo de Villanueva de Sijena y en el que recrea que con nueve años ya «soñaba» reconstruir el monasterio. Como dice Calderón de la Barca en La Vida es Sueño: «y en el mundo, en conclusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende… que toda la vida es sueño y los sueños, sueños son».

Dice el Sr. Naya que su abuela le contaba el esplendor de la Sala Capitular del Monasterio de Sijena al esperar dentro de ella para vender huevos y leche a las monjas. Esto es una insolente mentira, porque ese era el recinto más sagrado para las monjas, hasta el punto de que la Sra. Mildred Byne cuando intentó entrar en dicha sala en los años 20 del pasado siglo, la priora no se lo permitió al no tener licencia del Sr. Obispo de Lérida. La entrega de mercancías a las monjas se hacía lógicamente en el porche y no en esta rica estancia, la sala capitular, que era el lugar más íntimo y preciado de ese recinto para ellas.

Convenio

La verdad de este asunto es que 'El Sueño de Sigena' es un proyecto del MNAC (Museo Nacional de Arte de Cataluña) y así me lo ofrecieron sus representantes en enero de 2016 cuando tuvimos el juicio de las pinturas murales en el Juzgado nº 2 de Huesca. En ese tiempo, cabe recordar que negociaban el 'conseller' Santi Vila con nuestra consejera Mayte Pérez un convenio para desjudicializar el litigio de los bienes de Sijena, hasta el punto de que nuestra consejera llegó a decir que fue un error llevar el asunto de Sijena a juicio.

¿Qué respondí al ofrecimiento del MNAC? Mejor se quedan ustedes con la proyección digital de las pinturas murales coloreadas y nos mandan las pinturas originales a Sijena. El valor de las pinturas murales originales es de unos 300 millones de euros y lo que ha costado la película no pasa de 800.000 euros.

La película es una producción catalana, lo cual es ya muy sospechoso, e interviene mucho el catedrático Sr. Castiñeiras –jefe de pintura románica del MNAC en el pasado– que fue en aquel juicio el perito del MNAC que más agresivamente cargó contra el monasterio de Sijena, hasta el punto de concluir en su informe pericial que las pinturas murales no se tenían que devolver al monasterio porque formaban una colección del MNAC y si se devolviesen, ello supondría la «destrucción» del museo catalán. ¿Seremos unos incivilizados?

Este buen señor olvida la declaración de pintura mural del Icomos, órgano oficial de la Unesco, que dice que toda pintura mural arrancada, aún conservada en un museo, debe ser devuelta a su lugar originario, porque es allí donde tiene sentido y donde hay que admirarla. Esto, por supuesto, ni se menciona en la película, y ya con esto desmerece en demasía.

En la película se pone a Juan Naya como si fuera algo así como un Sherlock Holmes, pero lo cierto es que, todo lo que dice descubrir, ya se descubrió antes por avezados expertos en historia del arte extranjeros y españoles. El Sr. Naya es nada más un ejecutivo de la empresa dermatológica ISDIN –al que uno de sus propietarios se ha vinculado en prensa con el independentismo–, pero no un experto en arte, al que, por cierto, solo le he oído quejarse de ese pleito.

Monocromas

Las pinturas son hoy día monocromas porque Josep Gudiol, quien ilegalmente las arrancó en 1936, las dejó en un ático de Barcelona durante cuatro años sin positivar, por lo que la cola se comió el color de la pintura original. No se ven ni en las fotos ni en las pinturas arrancadas, ni un solo tizne negro fruto del humo. La profesora María Gómez, máxima experta en pintura mural quemada, ha demostrado que las pinturas murales no se quemaron en Sijena.

Finalmente, el proyecto de reconstrucción del color en la película no resulta satisfactorio pues se basa en unas acuarelas rápidas que hicieron unos aprendices y que no pasan de ser una guía. El color verdadero, dado que la Sala Capitular no ardió, se puede ver hoy con un microscopio de fuerza atómica o molecular debajo de las capas de pintura arrancada, y eso es lo primero que hay que hacer para reconstruirlo correctamente.