A vueltas con los calificativos que últimamente leo tanto en prensa como en otros medios, me asombra cuando se tilda de «cantonalista» a una agrupación electoral como Teruel Existe, cuya experiencia en la Política, como tal, se circunscribe al periodo que abarca esta primera parte de la presente legislatura y que, hasta ahora ha ido reclamando aquellas necesidades históricas de esta provincia.

En clave nacional ha pedido un Pacto de Estado en el tema de despoblación, sumando voluntades con la finalidad de llegar a acuerdos justos y razonables, más allá de las ideologías, desde la transversalidad y el respeto a todos y huyendo del frentismo que tan cotidianamente vemos en otras fuerzas representadas en nuestras instituciones.

Me parece sorprendente tal epíteto porque, creo, nada tiene que ver con los 32 cantones que surgieron a finales del siglo XIX.

Fenómeno político

Como todos sabemos, el cantonalismo fue un fenómeno político que se dio en España durante la primera república, en 1873 y que, básicamente, planteaba dividir el estado en cantones cuasi independientes. Cantones a modo de las antiguas polis griegas, siendo su objetivo establecer ciudades independientes dentro de una república federal.

En mi opinión, nada que ver con un fenómeno actual como pueda ser Teruel Existe ni siquiera con un movimiento como España Vaciada, ni en su contexto histórico ni socio-económico. Me admira que tengamos cercanos partidos históricos adscritos a una única comunidad autónoma y que tienen un distintivo carácter nacionalista y/o separatista de España y, que yo sepa, nunca se les calificó como partidos «cantonalistas» cuando son ellos quienes se circunscriben, exclusivamente, a un territorio concreto del país y no a una gran parte de la superficie del mismo.

El adjetivo «cantonalista» no viene de los partidos autodenominados nacionalistas, aquellos que sacan pingües beneficios ya sea por sus amenazas estentóreas ya sea por prebendas fiscales que las diferencian del resto. No; el título viene precisamente de los grandes partidos que han competido y siguen haciéndolo en todo el ámbito del país. En nuestra ley electoral, la concentración de votos en la España Vaciada pudiera, potencialmente, arrebatarles un más que importante número de escaños en el Congreso y Senado.

Todavía pudiera ser más impactante en los parlamentos autonómicos, verdadera piedra angular en cuanto al reparto de Presupuestos y fondos europeos, entre otros. Tiempo al tiempo ya que la gestión económico-administrativa de las comunidades autónomas será determinante a corto y medio plazo.

Soluciones

Tal vez lo que ocupa a unos y preocupa a otros, no es Teruel Existe como tal, sino su posible unión y alianza como partido político a otras comarcas de España que, igualmente, reclaman soluciones frente a la situación de secular abandono, de pérdidas de oportunidad, de pérdida de población, en definitiva, de pérdida de derechos, de promesas incumplidas.

La denominada España Vaciada ocupa, aproximadamente el 62% de la superficie total del país, territorio nada desdeñable, y lo ocupa de manera intercomunitaria acogiendo a un 25% de la población total, respetando el marco de la Constitución y siendo garante de una estabilidad del conjunto de fuerzas políticas que, entre todos, conformamos.

Este fenómeno sacude, más todavía, el árbol sagrado de los «grandes e históricos» partidos, aquellos que, por sus planteamientos, sus políticas estériles en cuanto a problemas tales como la despoblación rural, la reubicación en megápolis y demás desatinos han dado lugar a la aparición de los «olvidados del destino». Personas que, como ya hemos comentado, lo único que plasman son sus necesidades no satisfechas desde hace décadas en infraestructuras, sanidad, educación y en carencia de oportunidades para que el talento que sale fuera de estas comunidades más desatendidas, motivado por la falta de oportunidades, vuelva a ellas a revertir el potencial adquirido y lo haga en nuevos destinos de crecimiento económico, social y demográfico.

Creo, que no se trata tanto de tener todos lo mismo, sino de tener aquello que es necesario para cada cual. Llamémoslo Equidad ya que, como todos podemos ver, unos ya tienen desde hace décadas aquello que necesitan y otros, por el contrario, lo siguen clamando y reclamando, especialmente en temas de bienestar social, donde todos, sin excepción, aportamos nuestra cuota parte de carga tributaria, no recibiendo las mismas contraprestaciones.

Gastos sociales

Interpretando a Esping-Andersen, creo que mientras no entendamos que los Servicios Públicos son Derechos Ciudadanos y mientras no asumamos que los Gastos Sociales no son «gastos contables» sino verdaderas inversiones que sirvan como medios multiplicadores de las capacidades y productividad de las personas y que esta inversión social repercutirá directamente en el Estado que todos conformamos.

Mientras no entendamos esto, iremos por mal camino como Estado de Bienestar.

Por eso son fundamentales, entre otras razones, la consecución de esos 4.200 millones para luchar contra la despoblación e infraestructuras no radiales para el total de España Vaciada o los 21,5 millones de saldo positivo para paliar el déficit histórico de la provincia de Teruel, que también existe; beneficio extra logrado por la acción parlamentaria de Teruel Existe.

En definitiva, concentremos esfuerzos comunes en mejorar y solucionar necesidades no cubiertas, todavía, para una cuarta parte de la población del país y sumemos talento para afrontar los nuevos retos que, a todos, se nos plantean.