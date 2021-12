Hoy sábado tiene lugar el encendido de las luces de Navidad en mi ciudad. Como animador, muchas veces he participado disfrazado de Papá Noel, repartiendo caramelos y globos a los infantes y mayores que acuden al momento del alumbrado en cualquier plaza. Bueno, realmente sería más ajustado decir que voy vestido de ayudante de Papá Noel, que físicamente no doy el tipo y ni siquiera voy con barriga falsa.

Me veo en la obligación de puntualizar que solamente soy un simple ayudante, que estando a principios de mes no va a presentarse el mismísimo Santa Claus, es evidente. No me comparen con ese gran hombre, matizo, por más que lleve un atuendo rojo y blanco similar, y un buen saco al hombro.

Asimismo, este mes de diciembre me toca ir por algunos colegios de la ciudad, repartiendo libros de regalo para los alumnos (pocos regalos mejores que un buen libro, desde luego), disfrazado a la manera oriental, como paje de los Reyes Magos. Como es evidente que sus Majestades de Oriente no se van a presentar a mitad de diciembre en los colegios, voy sin barba y remarcando que soy un ayudante de los Reyes Magos. Los chavales lo asimilan a la perfección, que lo de las jerarquías lo entienden muy bien desde la más tierna infancia. A propósito de todo esto, mi hijo me comentó el otro día lo siguiente: «Papá, ya sé lo que quiero ser de mayor». «Vaya. ¿Y qué quieres ser?», le pregunté intrigado. «Ayudante», respondió sin dudar. «Un mes seré ayudante de escritor, otro mes ayudante de astronauta, al mes siguiente ayudante de actor, al otro ayudante de escultor...».

Así cada mes tendrá una profesión diferente, para no aburrirse y aprender siempre algo nuevo, pero sin tener la responsabilidad que recae sobre los profesionales titulares. No pude evitar sonreír. Me pareció una gran idea, sin duda. ¡Vivan los ayudantes! .