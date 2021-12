Pensar es vivir, aunque vivimos sin pensarlo. Pensamos despiertos, y lo hacemos dormidos a través de los sueños. Nunca dejamos de pensar porque si lo hacemos, es que ya no existimos. Incluso pensamos qué pensaremos cuando no podamos pensar. Pero esta contradicción pertenece al terreno de los pensamientos, o más bien deseos, de creencias, mitos y religiones. Dotarnos de personalidad, más allá de un encefalograma plano, es propio del espiritismo esotérico y no de la ciencia racional.

Después de muertos pensaremos lo mismo que pensábamos antes de nacer. ¿Les parece más claro así? A lo que voy, que estas fechas ya ven que me enternecen y me pongo 'megafísico', pasando de la psicología a la filosofía. Podemos hacer muchas cosas al mismo tiempo, tener sentimientos variados y emociones añadidas, complementarias y contradictorias. Podemos encontrar los tres pies, y los diferentes suelos en los que está, al gato de Schrödinger. Incluso podemos querer a dos o más personas a la vez, y no estar locos. Somos seres multitarea que nos enfrentamos a una avalancha de estímulos en un mundo multisensorial. Pero no podemos pensar en dos cosas a la vez. Defecto de fábrica Es nuestra limitación más humana. Esta virtud del cerebro la percibimos como un defecto de fábrica. Lo que nos llena de ansiedad. Queremos pensar deprisa para trasladar a nuestro encéfalo el ritmo exterior, pero esta obsesión nos lleva al fracaso ya que las aglomeraciones mentales son agobiantes y muy poco resolutivas. Percibimos con facilidad el transcurso del tiempo exterior, aunque cueste ralentizarlo en lo que se refiere a nuestra persona. Pero lo que nos resulta imposible es aplicar la tranquilidad a nuestro funcionamiento cognitivo. Otra cuestión son patologías con lentitud del pensamiento, que llamamos bradipsiquia, o su aceleración, que denominamos taquipsiquia, y fuga de ideas en su mayor grado. Este atolondramiento del pensamiento se observa en depresiones, procesos psicóticos, ingestión de drogas y enfermedades degenerativas como el alzhéimer. Si hablamos de un exceso de velocidad del pensamiento, podríamos estar ante una sintomatología que se asocia a trastornos bipolares o a la esquizofrenia con ideas delirantes. No se preocupe, aunque no tenga los quince puntos de su carné de pensar, usted lo hace con normalidad estadística. Pero le recomiendo que piense mejor. La DGT (Dirección General de Trastornos), insiste en el mensaje: «no corras, lo importante es pensar». En estas fechas sugiere, a los que piensan motorizados, que circulen provistos de una prenda que puede salvarles la vida mental, el chaleco airbag. Si controla el ritmo de su pensamiento, mejorará la conducción en la dirección deseada, crecerá su autoconfianza y, además, sus seres cercanos le agradecerán el gesto de una escucha que, por fuerza, deberá ser más activa. En España se ha pensado despacio y se ha actuado deprisa. La vacunación masiva ha sido más reflexiva que punitiva. Ahora, en el centro de Europa piensan en «pelotones de vacunamiento» contra la resistencia del terrorismo negacionista. Tras la Cuarta Internacional, necesitamos una Quinta 'Vacunacional', solidaria, que piense en clave de humanidad, es decir de sanidad y no de país. Hemos tenido los mejores datos de empleo en noviembre, desde que hay registros. 'Voxos' Estamos en niveles de paro previos a la pandemia. 'McCroskey' Casado ('Gobierna como puedas', 2023), ha escogido una mala legislatura para dejar la oposición. Eso sí, sus huestes siguen bailando con 'voxos'. La decisión del PP y Ciudadanos, junto a los de Abascal, de impedir el nombramiento de la escritora Almudena Grandes como hija predilecta de Madrid, demuestra que esta derecha no concibe la cultura del pensamiento si no está de acuerdo con su ideología. Por otra parte, en París, el temor a la variante ómicron del virus, dejaba paso a la admiración por el presidente francés. ¡Oh!, Macron, se escuchaba desde la pluralidad democrática francesa que enterraba, simbólicamente, a Joséphine Baker en el panteón de personas ilustres. Nuestro pensamiento nos puede transformar en el personaje camaleónico de 'Zelig', esa genial película de Woody Allen de 1983, que se ponía literalmente en el color de la piel de la artista, con la que se abrazaba, como haríamos con nuestra hija predilecta de la escritura. La derecha española se merece una respuesta con el mismo símil que utilizó el conservador presidente de Francia, para responder a la amenaza electoral de los ultras: «Mi España es Almudena».