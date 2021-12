Se supone que una señora que lleva veinte años en política y casi dos como ministra y vicepresidenta segunda del Gobierno de España debe tener suficiente experiencia como para no meter la pata de un modo tan grosero como ha hecho esta semana Yolanda Díaz. Lo que declaró el jueves en el programa La cafetera es tremendo. Esta señora dijo, refiriéndose a la expansión del covid, que «el día 15 de febrero de 2020 ya veíamos lo que iba a pasar», y que «el día 4 de marzo teníamos preparadas las medidas necesarias».

A continuación, la vicepresidenta segunda se despachó contra los medios de comunicación y contra los partidos de la Derecha que la criticaron y la tacharon de «alarmista», pero lo que calló Díaz es que sabiendo todo eso desde un mes antes del confinamiento, el Gobierno permitió la celebración de las manifestaciones del 8 de marzo o el mitin de Vox en un recinto cerrado de Madrid con miles de asistentes.

No sé si esta señora es consciente de la gravedad de lo que ha confesado (que el consejo de ministros estaba al tanto de la que se venía encima y dejó pasar unas semanas cruciales) y de lo que esta autoinculpación puede suponer; pero como no creo que sea tan necia y tan descuidada, me inclino a pensar que esa revelación es un aviso a navegantes y el primer torpedo en la línea de flotación de que quien va a ser en las próximas elecciones generales su principal rival a la hora de pescar votos, es decir, el PSOE.

Desde que el señor Pablo Iglesias la designara con su dedo redentor como la candidata de Podemos a la presidencia del Gobierno (supongo que las bases, antaño 'círculos', algo tendrán que decir), Yolanda Díaz ha ido tejiendo su propio e intransferible proyecto político, el 'yolandismo', que pasa por liquidar las siglas del partido morado que la aupó al cargo de ministra y ganar votantes «transversales».

Por eso, quiero pensar que lo que parece un monumental patinazo es en realidad una baza estratégica para presentar a Díaz como un ser clarividente que se anticipó a lo que vino, lo que ni sus compañeros de gobierno ni la oposición supieron prever.

Con todo, no deja de ser curioso que el mismo día en que se publican datos positivos de índice de empleo y de descenso del paro, doña Yolanda se descuelgue con declaraciones tan desafortunadas. Así, solo cabe una de dos: o es muy torpe (que pudiera ser), o está urdiendo una estrategia para limar votos a los socialistas (que también). O, como ahora dice que es «transversal», igual se ha hecho en secreto de Ciudadanos.