Desde hace ya algún tiempo todo es rápido, inaprehensible, volátil. Los días se persiguen en el calendario sin aportar la seguridad que los dogmas, maestros, principios y definiciones aportaran en otras épocas. Del mismo modo que no se pueden esperar peras del olmo, tampoco deberíamos pretender que una época como la nuestra nos proporcione las contribuciones dadas por otro tipo de sociedad y de ciudadano. Como tampoco debiéramos tratar de proyectar de forma mimética en el presente las que fueron ideadas para el pasado, por otro contexto, para otro contexto.

No me cabe la menor duda de que nuestros conocimientos no han parado de aumentar, nuestros conocimientos científicos y tecnológicos especialmente, pero tal vez todo lo ganado en conocimientos haya sido al precio de haber perdido imaginación. Y si eso es así, ¿a qué se debe esa pérdida de imaginación? Cada definición es una construcción y solo se construye desde y con imaginación, la imaginación es pensamiento y todo pensamiento es productor, no reproductor de la realidad. Es a la luz de nuestra imposibilidad de crear nuevos conceptos que describan, acompasen u orienten nuestra realidad por lo que he de concluir que nuestro déficit de imaginación, o lo que es igual de pensamiento, es tan inquietante como real. El nuestro es un mundo construido de datos y sobre datos, datos cuyo protagonismo, como todo lo cuantificable, mensurable y medible, han llegado a orillar el lugar central antes reservado al pensamiento o imaginación, sinónimos para mí en este punto.

Desconfianza

Temo que mucho tiene que ver con ello la desconfianza creciente de los ciudadanos en el sistema jurídico, económico, sanitario... Construir sin confianza viene a ser parecido a cultivar rosas en el desierto, imposible. La erosión o debilidad de algunas de nuestras premisas más consolidadas de las que pongo como ejemplo la defensa, de verdad universal, de los derechos humanos acarrean consecuencias sobre nosotros que poco interesan a estadísticas y algoritmos. Diría que nos dedicamos a organizar la desconfianza con herramientas jurídicas, políticas, económicas... no propositivas sino de contención. La confianza anémica se reserva única y exclusivamente para los que son como yo, o como yo piensan; del resto, mejor no hablar. La reserva y susceptibilidad que acompañan a la desconfianza ceden a la burocracia y al gobierno de expertos la responsabilidad de que la cosa funcione más o menos bien. Y no es que la función de la burocracia y de los entendidos pueda ser reemplazable en una sociedad tan compleja como la nuestra, no, lo que ocurre es que no parece que conferirles el peso que se les está dispensando ayude a que la imaginación recobre su papel. El laberinto-calvario burocrático con que algunas administraciones nos obsequian deja bien a las claras la desconfianza desde la que se eleva su labor. Ello, por supuesto, al margen del ánimo disuasorio con el que parecen haberse elaborado ciertos procedimientos, hechos para desistir. En cuanto a los expertos lo que ocurre es que no parece demasiado difícil conseguir determinadas conclusiones, o lo que es igual, expertos de parte. Así las cosas, no me extraña que muchos, y entre ellos Tony Judt, digan que «algo va mal».