Hace poco terminó la COP 26 sobre el clima en Glasgow. Como en las 25 ocasiones anteriores el sabor fue más agrio que dulce. Se acuerdan metas, pero no medios, es decir se hacen brindis al sol. El problema del cambio climático está aquí, lo dice la ciencia, y cuando los cambios de carácter ecológico llegan suelen tener mala solución. Pregúntenles a los propietarios de pisos en el Mar Menor. Parece que la ciencia nos da soluciones claras sobre lo que debemos hacer, básicamente: hay que quemar menos. Pero como casi en cualquier problema, la clave está en contestar a esta pregunta ¿Quién paga? En los últimos meses se ha hablado de poner un peaje en las autovías, hay ideas de gravar los vuelos o incluso prohibirlos en distancias cortas, en Francia se acordó subir los impuestos a los combustibles (y vinieron los chalecos amarillos). Todas estas ideas eran y son razonables, pero de momento no ha entrado ninguna. Porque como decía la encuesta del CIS hay una amplia mayoría de gente que entiende la problemática del calentamiento global. Lo que no hay es una mayoría de personas dispuestas a pagar por minimizar ese calentamiento. ¿Y aquí la izquierda que va a hacer? O lo que es lo mismo ¿quién va a proponer que pague? Y este es el dilema.

Poco ha durado la guerra Oímos al presidente hace unos meses, decir que se comprometía a que los españoles no pagarían más por la subida de la luz, en un contexto de fuerte conflicto con el oligopolio eléctrico. Parece que eso no se va a cumplir, es decir, no le van a meter mano a las eléctricas. Eso significa que a pesar de los abusos que han cometido y cometen estas compañías, son los ciudadanos en exclusiva quienes mes a mes pagarán, en su factura eléctrica, los problemas con el gas natural y el CO2. Poco ha durado la guerra, los que mandan, mandan. El problema del cambio climático no es como la regulación del matrimonio gay, donde nadie pierde. Aquí, la solución pasa por que alguien pague, pueden ser impuestos, prohibiciones sobre el uso del coche, reducciones de otros gastos públicos, etc. La izquierda entiende que el problema requiere tomar medidas, pero sobre todo tiene que entender que los costes han de recaer en los que llevan 40 años (desde Margaret Thatcher y Reagan) ganando cada vez más: los ricos. Si la gente ve que los paganos vuelven a ser los mismos, se estará dando alas a los populismos de extrema derecha.