Antes de la llegada del fin de semana, preparamos con los pequeños de la familia la excursión que íbamos a hacer por el monte aprovechando los días buenos de Otoño antes de la llegada del frío invierno. Iba a ser un gran día porque llevábamos tiempo sin pisar el monte. Los peques estaban entusiasmados y teníamos muchas ganas ya que ese era el único momento que contábamos para estar juntos por la naturaleza.

Llegó el domingo. Dejamos el coche cerca del puerto de Oroel y empezamos a andar a través del monte por las pistas y senderos que van llevando hacia Atarés cerca de la pardina de Sesún. La idea era hacer una ruta circular y volver hasta el coche. A mitad de camino, antes de llegar a la pardina Pereretas, empezamos a escuchar algún que otro disparo, presumiblemente de algún cazador, pero al oírlo en la lejanía y no pensar que estaba en nuestra ruta, proseguimos. Los niños se asustaron un poco pero le quitamos importancia para que estuvieran tranquilos. Sin embargo, cuando eres padre, ante una posible amenaza, algo se remueve el estómago... A partir de ese momento dejé de estar tranquilo...

Disparos

Ya pasada la pardina, empezamos a escuchar algún grito y los disparos y ráfagas se fueron sucediendo más cerca, los críos se asustaron más. Aunque decidimos seguir puesto que se oían en la parte más baja del monte y nuestra ruta se desviaba pronto, ya no estaba nada tranquilo... Hasta que andando un poco más por el sendero, nos encontramos con un cartel colgado de una rama que indicaba «Peligro. Batida de Caza Mayor. Desde 9.30 a 18 h.»... Nuestra decepción fue máxima. Sin alternativa ninguna salvo darnos media vuelta, volvernos al coche y para casa que ya se nos haría tarde... Nos dejábamos lo mejor de la ruta... Y mientras tanto, los niños preguntándome: ¿Es que no sabías esto papá?

No. Papá no lo sabía. Últimamente había escuchado sucesos similares de senderistas pero a mí es la primera vez que me pasa algo así. Después ya en casa, por pura curiosidad, estuve buscando información en internet, en las páginas de federaciones de caza de la provincia y locales, pero no había nada de información de lugares y días de caza. Ni tampoco en las del ayuntamiento de Jaca, Atarés y pueblos de alrededor. Ni en las páginas de redes sociales. Nada. Lo único que encontré es una noticia de hace más de un año en la web de Radiohuesca donde hablaban de batidas de caza en algunos días de ese año en la zona de Oroel...

Y mi pregunta es, ¿por qué no se informa?

Tragedias

El hecho de adentrarte en una batida de caza puede resultar fatal. Conozco casos de tragedias sin incluso ser batidas de caza mayor por el mero hecho de girar en una curva y que alguien pensando que eres un animal, te dispare una ráfaga mortal. ¿Qué pasaría si por la razón que sea, no nos fijamos en el cartel y proseguimos nuestra marcha? ¿Un desastre fatal? La vida de cinco personas es más importante que un cartel colgado de una rama. Lo suficiente como para informar como debería ser. En la actualidad, con la cantidad de canales y facilidad para informar, es sorprendente que esto no se haga. Pero ni mejor ni peor, es que no hay absolutamente nada de información sobre batidas, días y zonas. Nada.

En este caso, además vemos que el horario de la batida de caza donde se bloquea el paso sin alternativa, es de 9.30 a 18 horas. Siendo que el sol se pone antes, es prácticamente una total supresión de libertad de circulación por esos montes y vías durante todo el día de un día del fin de semana donde más usuarios del monte existen. Denegando el derecho de uso al resto... O incluso, que pudiera producirse un fatal desenlace por no haber informado lo suficiente.

Entiendo que la caza pueda existir. Aquí no quiero abrir el debate de caza sí o caza no. De hecho, creo que la caza puede ser necesaria para el control de especies, plagas, etc. Pero lo que no puedo entender es que siendo una actividad tan peligrosa, donde se limita el derecho a la movilidad del resto de usuarios y personas que tienen también derecho a disfrutar del monte, no se notifique este tipo de actividades. A día de hoy es impensable.

Y me pregunto, ¿por qué no se notifica como mínimo en la página web de la federación correspondiente y por lo menos un día antes si ya se dispone de toda la información? Algo tan sencillo no puede obviarse dada la gravedad del asunto. Así como cualquier afectación de cualquier servicio como por ejemplo vías terrestres, establecimientos, servicios, etc. se notifica en su correspondiente lugar con antelación, la caza, actividad tan peligrosa y excluyente para el resto de personas, no se notifica en ninguno. Siendo además que hay una federación de Aragón detrás, que alberga este tipo de actividad. Las federaciones, asociaciones y sobre todo, los órganos de gobierno, en este caso el ayuntamiento de Jaca, deberían tomar cartas en el asunto.

Noticias negativas

Desde luego este tipo de situaciones no ayudan en nada a la convivencia, ni tampoco ayudan al desarrollo de la zona o el efecto negativo que puede suponer al turismo. Noticias negativas en este sentido no son buenas para las zonas rurales donde se desarrollan ni tampoco para esta actividad. No por una situación como la que nos ha ocurrido a nosotros sino por otras más graves que ojalá nunca sucedan.

Debemos respetar la caza. Pero la caza debe de tener un marco más regulado que facilite su actividad y también haga la vida más fácil al resto de los usuarios.

El monte es muy grande. Y estando informados de las actividades de caza en esa zona, sin ningún problema hubiéramos escogido otra ruta para disfrutar de la mañana del domingo...

Una mañana de domingo, algo más diferente de lo que pensábamos...