PRESENTE. Hace unos días, viendo un partido de fútbol en televisión, me enteré de que un futbolista joven, 28 años, ha escrito (le han escrito, así lo dijeron) su biografía. Para lo que quiero decir no es importante saber de quien se trata, pero creo que debo ponerlo: Iker Muniaín, navarro que juega en el At. Bilbao. Alguien joven, mucho, decide, o le convencen de que lo haga, dar a conocer al público lo que ha sido su vida hasta ese momento. Y, lo que es peor, estoy seguro de que venderá unos cuantos ejemplares, por lo que supongo que cientos de personas se interesarán por lo que se ponga en esas páginas. Supongamos, es ficticio, a modo de ejemplo, que en una de ellas se escribe algo así: Esa tarde estaba especialmente nervioso, no todos los días se cumple una cifra tan redonda, cien partidos. Mis compañeros se acercaron, todos, a animarme, pero no lo consiguieron, fue uno de los perores partidos de esa temporada.

El mismo día, o uno muy próximo, en Zaragoza se produjo un hecho que nos llenó a la mayoría de tristeza y estupor. Un ciudadano, joven, en torno a los treinta, extranjero (luego supimos que su origen era sirio) fue avanzando por la calle Santander en dirección a la plaza Roma y poco a poco se fue desnudando. Al llegar a la plaza, ya casi desnudo, con un cuchillo que llevaba en una de sus manos comenzó a infringirse puñaladas y a consecuencia de las mismas el agua se fue coloreando. Algunos ciudadanos, pocos, utilizaron su móvil para llamar a la policía y a urgencias sanitarias. La mayoría de los que blandían en sus manos los teléfonos lo que hicieron fue grabar el suceso y, a continuación, lo colgaron en sus redes sociales.

El pasado martes, cuando regresaba de mi paseo matutino diario, una joven, menos de treinta, seguro, iba empujando un carrito de bebé, tal vez con su hijo dentro, y se dispuso a cruzar la calle por un paso regulado por semáforos. Lo hizo mirando a su móvil y no al rojo bien visible que le debería indicar la prohibición del paso. Me imagino que la imagen tan importante que atraía toda su atención sería una fotografía en la que alguna amiga le mostraba el nuevo colgante que acababa de comprarse y que quería compartir, «en las redes» se dice, con sus seguidoras.

Mi nieta mayor, once años, me dijo hace poco que en su clase la profesora les había invitado a explicar lo que les gustaría ser de mayores. Las respuestas eran las de siempre: bombero, maestra, médica, policía…, hasta que un chico dijo que él quería ser famoso.

Podría seguir con otros ejemplos, los hay incluso graciosos, como ese en el que están cuatro personas en una mesa de restaurante, cada uno con su móvil sin prestar atención alguna a sus compañeros de comida, todos obsesionados mirando la pantalla. Y ya nos hemos acostumbrado a verlo como normal. Pero no lo es. Esa obsesión por contarles a los demás lo que hacemos y lo guapos que estamos. La idiotez de llevar el móvil en la mano y de mirarlo cada segundo, a ver si se va a declarar la guerra mundial y no me entero. La urgencia por «colgar» algo antes que otras personas. Los raros somos los que no lo hacemos.

Pues bien, lo voy a decir, exponiéndome a que me llamen viejuno o anciano. Será normal, pero no está bien. Así no vamos a mejor. La estupidez avanza a pasos agigantados.

PASADO. He podido estar unos días en Málaga, por turismo, y, además de recomendar esa visita, la ciudad está espléndida, voy a contar algo que vi y me disgustó. En la visita a la catedral llegamos hasta una de las capillas laterales y el rótulo que nos indicaba a quien estaba dedicada ponía «Cristo de la Victoria». Ya sé que existen apelaciones a las victorias de Cristo en el terreno de conquistar creyentes, sobre lo que no tengo nada que objetar, pero, tal como voy a explicar, no creo que la capilla esté dedicada a esas victorias. En el suelo hay una lápida que reza algo así como aquí yacen restos de 1.400 españoles que murieron (la fecha está en numeración romana y corresponde a los años 1936, 1937) defendiendo los más altos ideales. Cerca de la lápida había un centro floral con los colores de la bandera nacional. No creo que debamos ser unos linces para saber lo que allí se está exaltando. Que hoy, en 2021, sigamos (sigan) rezando a un Cristo que les ayudó a vencer en la guerra civil es un disparate. Y la Iglesia debería hacer algo, en Málaga y en Zaragoza, pues no debemos olvidar las dos carcasas de bomba que cuelgan en sendas columnas de la basílica del Pilar en recuerdo del «milagro» de que no explosionasen al caer cerca del templo en la misma guerra del Cristo malagueño.

Estupidez he escrito más arriba. Impotencia añadiría ahora. Insisto: esto no va bien.