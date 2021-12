La última agresión de tintes homófobos que ha sufrido una pareja en la calle Fita de Zaragoza pone sobre la mesa en la capital aragonesa un fenómeno cada vez más preocupante, el incremento de los delitos de odio, en este caso por cuestión de la orientación sexual. Es inaceptable la violencia, cualquier tipo de acto violento, pero estos suelen ser consecuencia de precedentes, de discursos que los amparan, que crean un caldo de cultivo propicio para que el siguiente paso sea la agresión.

La homofobia es, como cualquier delito de odio que atenta contra la dignidad de las personas por su condición racial, sexual, física o ideológica, execrable y se debe condenar con toda firmeza. Y no admite ningún punto intermedio. Nada la justifica. Por eso, es muy preocupante que haya formaciones que a través de sus iniciativas parlamentarias o sus mociones municipales fomenten un discurso de odio que en sus últimas consecuencias puedan llegar a provocar agresiones como las ocurridas la pasada semana en Zaragoza.

Los delitos de odio siguen creciendo en España y, en concreto, aumentaron un 9,3% en el primer semestre del año con respecto al mismo periodo de 2019 (el ejercicio anterior a la pandemia), En su mayoría fueron por racismo, ideología y orientación sexual. El dato es aún más preocupante si se tiene en cuenta que estos tipos penales aumentaron desde 2013 hasta la pandemia un 45%. En 2020 hubo tan solo tres denuncias por delitos de odio contra la orientación sexual, una cifra muy baja respecto a otras ciudades en las que los homosexuales empiezan a decir que no se sienten seguros por el aumento de la violencia hacia ellos. Han crecido las agresiones en Madrid, Barcelona, Valencia o Bilbao, y si bien en Zaragoza la cifra es mucho más pequeña, no quiere decir que no se produzcan, ya que en muchos casos no se denuncian.

La Policía Nacional va a reforzar la seguridad en la calle Fita y su entorno, una zona de la ciudad en la que ha crecido la violencia y los altercados en los últimos años, incluso se han producido muertes violentas. Es imprescindible ese refuerzo y un mayor control de la zona para evitar incidentes y daños. Pero junto a las medidas disuasorias debe haber otras persuasivas que incidan en la acción política, que aíslen a quienes con su acción fomentan el odio, la división, la homofobia y el racismo. La convivencia pasa por el respeto a todas las opciones y creencias, a la libertad individual. A fomentar la tolerancia y la diversidad. Los partidos que ponen objeciones a todo esto son corresponsables del auge de la homofobia, el machismo o el racismo, con las consecuencias que ello puede tener.