En Tolva no es necesario tener un calendario laboral para saber en qué día existimos. Si se anda desnortado o de resaca mala, para comprobar si es festivo o hay que currar solo es necesario salir en bata a la entrada del pueblo. A la cruz. Si hay coches aparcados o, directamente, no aparcados, amontonados donde les viene en gana, es que estamos de puente, fin de semana o alguna vacación de guardar.

Porque si no se han enterado aún, en este rincón de la Franja somos conocidos por la panadería. Orgullo máximo. Es decir en público que eres o vives en Tolva y alguien te saldrá con que ha parado allí alguna vez a comprar cocas y madalenas camino del Pirineo. Gracias al currazo de Antonieta y Paco y ahora de sus hijos Óscar y Kiko, más majos que las pesetas, vendiéndote una barra, dándote un consejo para sobrevivir por estos parajes y alegrándote de tus avances. Unos cracks.

La apertura de las estaciones de esquí ha supuesto una revitalización de todos esos negocios de paso que se apoltronan a ambos lados de los arcenes de las nacionales. Mucho restaurante donde comer el día que se sube o baja de la nieve, mucho puesto para adquirir los productos del país, el que sea, devorados por los urbanitas en su regreso al estrés. Sin ellos seguramente estos negocios desaparecerían. Porque el bar o la tienda se mantiene gracias a estos bolsillos pasajeros y no tanto por los de aquí, que somos pocos hasta para hacer gasto.

No lo digo yo, lo dice la experiencia. Como en Angués. Antes pasaba la carretera y los comercios hacían caja por un tubo. Ahora han desaparecido porque los coches derrapan por la autovía y el desvío se ha olvidado.

Hace un año los alcaldes del trazado decidieron que la N230 no se desdoblara desde Benabarre. Será una vía rápida hasta allí y luego mejorará sin subir velocidades, en parte, para proteger esta red esencial para la economía local.

Solo hay que ver el mapa de Huesca, provincia con más despoblados en España, para comprobar que por donde no pasó el alquitrán, hubo migración obligada. Miren el Ésera, el Isábena o el propio Ribagorzana.

Renunciar a la autovía no es tan mal negocio. Porque no todo tiene que pasar a todo trapo. Porque quizá tienen que ser los que vienen, los que tienen que adaptarse a otros ritmos, también de vida. A ir más lento y no querer que seamos los de aquí los que nos pongamos a correr. Y también que traigan cadenas para no quedar atrapados en la subida a Cerler o Formigal y aparcar bien, como hacen en su casa, si paran a por el pan en Tolva.