Hace no muchos años, el profesor pisoteaba la colilla en el suelo del aula, el médico te lanzaba un aro de humo en los morros y de los labios del carnicero colgaba un Celtas corto mientras servía un kilo y cuarto de lomo. Podías fumar en bares, vestíbulos de cines, autobuses y hasta hospitales. Oficinas, talleres, juzgados, trenes, colegios y tiendas eran fábricas de humo. Las marcas de tabaco inundaban la publicidad. Alguien te avisaba de lo malo que era meterse nicotina, alquitrán y otras sustancias en los pulmones, pero tenía menos autoridad que la ONU en un conflicto. Era cuestión de tiempo que se prohibieran algunas barbaridades, pero los fumadores vivimos sin agobios, realmente, hasta que bien avanzado el milenio se prohibió el asunto de pipar en puestos de trabajo y en bares, restaurantes y similares.

Conforme pasaba el tiempo y nos adaptábamos al sentido común (no molestar a los demás), pudimos comprobar la hipocresía de un Estado que presiona para no fumar, pero que necesita los 9.000 millones de euros en impuestos. Es la misma moral que gritar no a la guerra y vender armas hasta a los fenicios. Ahora hemos llegado a la puesta en marcha de un plan integral contra el tabaquismo que, entre otras cuestiones, quiere prohibir fumar en vehículos particulares. Y allí sí topamos con eso tan manido de la libertad individual. Pueden prohibir fumar en los coches porque es una distracción, pero en ese caso habría que prohibir poner música, subir y bajar las ventanillas o hacer cualquier gesto que no fuera tener las manos en el volante y la vista en lo que importa. Pero prohibir por cuestiones de salud, cuando vas solo en tu coche… Creo que se la están cogiendo con papel de fumar.