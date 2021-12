En España suele haber dos tipos de empresarios: los productivos y los especulativos. Sí, ya sé que es una excesiva simplificación, pero a veces conviene explicar temas complejos de modo simple.

Los empresarios productivos son los que crean riqueza y puestos de trabajo y lo hacen en bienes y productos de consumo; suelen invertir en su tierra natal, y en muchos casos la estructura empresarial es familiar; basan su ideario profesional en el trabajo y el esfuerzo; saben lo que es trabajar duro y pasar muchas horas en el tajo; viven alejados de la vida política (a la de la casta me refiero); son discretos y no acuden a la luz de los focos mediáticos. Estos empresarios suelen ser austeros y cumplen con dos premisas que los identifican sin duda alguna: si se va a comer con ellos, pagan siempre, y dedican una parte de sus beneficios a causas sociales, en no pocas ocasiones de forma anónima. Las empresas de los empresarios productivos suelen ser sólidas, se asientan en bases reales y firmes y han crecido poco a poco. Además, no suelen acudir a pujar por contratos de las Administraciones públicas, arriesgan su capital y su trabajo, y si sale mal el negocio, pierden su dinero, pero vuelven a intentarlo. Un ejemplo puede ser la empresa Inditex, tan criticada por algunos.

Los empresarios especulativos no generan más riqueza que la suya; apenas crean puestos de trabajo y siempre de manera eventual; les encanta estar en el foco mediático; se mueven como pez en el agua en los procelosos pantanos de la política (la de la casta, claro); también hacen uso de la familia, pero de otro tipo de «familia»; sus empresas son muy volátiles; tienen poquísimos trabajadores en plantilla, la mayoría abogados y economistas; se valen de concesionarias y subcontratas para hacer el trabajo de verdad; acuden con entusiasmo a quedarse con los grandes contratos de las Administraciones públicas, licitando a veces temerariamente a la baja, y luego, una vez conseguida la adjudicación, ya se encargarán por diversos medios de que se amplíe el presupuesto y logren beneficios. Si sale mal el negocio, nunca pierden, pues sus abogados ya se han encargado de introducir unas cláusulas por las cuales si hay pérdidas, la Administración (o sea, todos) se encargará de correr con los gastos, a modo de compensaciones. Y, desde luego, si uno va a comer con ellos, nunca pagan, y carecen de sensibilidad social. Este tipo de empresario suele blindarse con escudos populistas, como la presidencia de un club de fútbol, por ejemplo.