Ya llega la Navidad, aunque mi sobrina Julia lleva más de un mes insistiendo en poner el árbol con sus regalitos, porque con tanto producto en el súper, tanto adorno y tanto reclamo para que compremos, teme no llegar a tiempo.

Mercadillos solidarios, juguetes solidarios, calendarios solidarios... Todo se apellida solidaridad mires adonde mires.

Esta avalancha de bondad jamás debería de sustituir y menos en un Estado Social y de Derecho como es el nuestro, a una sociedad justa, garantista de los Derechos fundamentales para sus ciudadanos. Pero también es cierto que el ejercicio de la misma genera lazos sociales que hacen que el mundo sea mejor. En este sentido Durkheim en su obra La división social del trabajo dio en el clavo al definirla como la capacidad de entregarse al otro poniéndose en su lugar.

Definido pues el término ¿Les parece que estas cosas que hacemos por Navidad son solidaridad? Yo más bien creo que no, que se asemejan más a caridad. Nos posicionamos sobre el débil, por encima de él y por diferentes motivos (religiosos, ideológicos…) intentamos hacer que se sienta mejor por unos días. Pero las necesidades sociales no son intermitentes, no se encienden como las luces en diciembre y se apagan el 6 de enero. La solidaridad tampoco debería irse con los Reyes Magos. El ser humano se necesita, pero los 365 días del año, de norte a sur y de este a oeste. Por ello no estaría mal que dosificáramos y casi mejor alimentáramos esa generosidad que nos invade en Navidad (paradójicamente a cristianos y no cristianos) y la aplicáramos de manera permanente, a través de diferentes formatos como pueda ser el voluntariado, el consumo de productos y servicios realizados por personas en situación de dificultad y, por supuesto, la aportación económica a causas en la que creamos y encajen en nuestros principios y valores.

¿Es que los peques no necesitan juguetes y tienen Derecho a jugar todo el año? ¿Y a tener libros, un ordenador y otros artilugios para su educación? ¿Es que los centros donde se trabaja con personas con distintas capacidades no necesitan invertir en remodelaciones que los hagan más accesibles física y socialmente todo el año? Y los países pobres, ¿no necesitan medicinas, vacunas y otros enseres e infraestructuras básicas durante doce meses? Y como estas, miles de causas que ahogan al ser humano.

Desde mi rincón les animo a que se replanteen su forma de ser solidarios, estoy segura que les proporcionará muchas satisfacciones y serán más felices durante todo el tiempo. Eso sí, busquen bien dónde y con quien lo hacen.