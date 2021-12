El Yoloceno

La autoexigencia es una cualidad que exigimos a los demás y que agobia a sus protagonistas. Una paradoja más que sumar a nuestra humana incongruencia. Se relaciona más con la cantidad que con la calidad. Se practica a diario, a través del perfeccionismo, y la obsesión por alcanzarlo nos lleva a la ansiedad a través de la frustración. El filósofo y psicólogo, Erich Fromm, decía que: «si con todo lo que tienes no eres feliz, con todo lo que te falta tampoco lo serás». La frase resulta muy apropiada, y vigente, para defender la importancia del «ser» frente al «tener». Una idea que este autor alemán plasmó, con ese título dicotómico, en un libro de cabecera para la literatura psicológica.

El peor autoexigente no es el que quiere hacerlo todo bien sino el que no quiere hacer nada mal. A su propia decepción añadirá el odio de los demás. Una mezcla perfecta para un menú variado de psicopatología al gusto, que irá desde el bloqueo paralizante, para no equivocarse, hasta el comportamiento errático que incapacita para finalizar tareas.

En el trabajo, los malos jefes pretenden que los empleados sean tan autoexigentes que desarrollen las tareas que no les corresponden. Empezando por las de los propios responsables. Con nuestra familia o amigos queremos ser tan autoexigentes, para hacerles felices, que olvidamos que esa característica estaba diseñada para nuestra propia satisfacción.

Miramos a nuestro alrededor estas fechas, y todo y todos nos obligan a autoexigirnos paz y amor en forma de consumo para tener, no para ser. La maniobra de poner luciérnagas navideñas, con luminosas LED, permite atraer y agrupar a los incautos. Si además les dejamos sin tranvía, en pleno centro, conseguiremos una masificación adecuada para quejarnos de la aglomeración que hemos provocado.

Una estampa muy «covideña». Por si no fuera suficiente, nos atacan los ágapes de todo tipo. Así, el «homo sapiens» se convierte en «homo saciens» y evoluciona, al final del proceso festivo, en un «homo hartus». No es exclusivo de nuestra cultura. En los países árabes, habita el «homo hummus». Y en zonas anglosajonas vemos especies de «homo pavus». Con tanta cena al acecho, se entiende que estemos en la era del Cenozoico, en plena época del Holoceno, que ha degenerado en el actual Yoloceno. En todo caso, algunos sujetos involucionan.

Es el caso del «emérito real» que ha pasado de ser «homo rex» a «homo jetus». Su petición de regresar a palacio puesto, y con la paga que le daba su hijo con nuestros impuestos, lleva camino de consagrarle como «padre pródigo». Con lo que le ha gustado correr se podría adivinar su presencia, mañana, en el gran premio de Abu Dabi, mutando de «homo quejus» a «homo jequs».

La próxima semana comienza la vacunación a menores de 11 años. La ciencia, y un sentido común mayoritario, se conjugan con una gestión envidiable, para resistir las amenazantes cifras del virus. Europa nos mira y ahora todos debemos mirar al mundo.

Llegan las ayudas europeas al sector del automóvil y la Unión acogerá a 38.000 refugiados afganos. Dinero y solidaridad deben ir de la mano en muchos sentidos. Alemania ya tiene un gobierno de coalición dirigido por la socialdemocracia.

Sánchez está más fuerte y arropado que nunca. Su vicepresidenta, Yolanda Díaz, se ve hoy con el Papa. Las derechas van a excomulgar a Francisco y los Abogados Cristianos añoran la inquisición. Dicen que se les ha visto penetrando en el Belén de la Plaza del Pilar, comprobando el grosor impúdico de algunas figuritas, ya que su tamaño natural se asemeja al de las «pollofrerías» pecadoras.

En Aragón ha comenzado la campaña electoral de 2023. Desde Madrid están echando una mano a Lambán, ya que nuestra comunidad sale beneficiada con la nueva financiación autonómica. Pero don Jorge Antonio ya ejerce de líder de la oposición, a todo y contra todos. El pensamiento «jorgeazconiano» se sitúa entre Ayuso y Almeyda. Para intentar ganar necesita el «trumpismo» de la madrileña, pero Azcón está más cómodo con el traje del alcalde de Cibeles, aunque se le quede un poco corto. Esta «triple A», contra la izquierda, no acaba de encajar. Ciudadanos son unos fantasmas del pasado, sin voz ni votos.

A don Jorge, sus necesarios aliados ultras, le hacen flaco favor cada vez que abren el pico. Ahora quieren llevar a la cárcel a Cubero por odiarles. Odiar el odio de Vox ¿no es amor democrático? Un mandamiento les doy para estos cenáculos navideños: autoexigirás a tu prójimo como a ti mismo. Podéis cenar en paz.