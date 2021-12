Esta semana celebramos el 43 cumpleaños de nuestra Constitución. Piensen en un detalle: ni Pedro Sánchez, ni Yolanda Díaz, ni Abascal, ni Casado, ni Arrimadas, ni Errejón, ni ningún otro líder político nacional votaron nuestra Constitución, y estadísticamente, usted lector tampoco. De hecho, haciendo una suma de los 43 años que tiene nuestra constitución y los 18 que como mínimo había que tener para poder votarla, salen 61 años. Es decir, nadie por debajo de los 61 años ha votado la Constitución en España. Si tenemos en cuenta que la edad efectiva de jubilación en España son 64 años, podemos concluir que nuestra constitución ha sido votada por personas jubiladas. Esto no es ningún menosprecio, simplemente es un hecho que la inmensa mayoría de la población española no ha votado la Constitución. Otro cálculo nos diría que de los 47 millones de habitantes que hay hoy en España, no pasarán de 7 millones los que votaron a favor. Además de estos problemillas de legitimidad, debemos sumarle que el mundo cambia y cuando se aprobó, algunas palabras como Netflix, internet, móvil, etc. no existían. También podríamos incluir aquí a los padres de la primera Constitución americana, Jefferson y Paine que pensaban que una constitución debía durar 19 años, básicamente para que cada generación pudiera dotarse de las reglas básicas de funcionamiento por sí misma.

Tenemos una constitución con alguna antigualla como la forma de constituir las comunidades autónomas, que ya están constituidas, o esperpentos como la inviolabilidad del campechano fugado. Sin embargo, me encanta cuando escucho a gente de orden decir que los tiempos han cambiado y que ya no tiene sentido la preeminencia del varón sobre la mujer en la sucesión a la corona. Y digo yo, ¿no es una chorradita familiar la discriminación de una hermana frente a su hermano, comparada con la discriminación que padecemos los 47 millones de españoles que nunca podremos ser jefe del estado? Hace aproximadamente 10 años participé en una charla sobre la vigencia de la Constitución y los argumentos eran bastante parecidos, con la particularidad de que cada año que pasa, somos más los que no la votamos y menos los que pudieron votarla, cosas de la biología. En todo caso, decirles una cosa: yo con que se cumpliese, estaría más que satisfecho.