El sábado por la tarde paseaba por el paseo Independencia de Zaragoza cuando escuché gritos. Veía desde lejos una aglomeración de personas, muy juntas, la mayoría sin mascarilla, que no tenían pinta de estar disfrutando de la iluminación navideña sino de formar una unidad indisoluble que caminaba con mismo destino e intención. A medida que me acercaba las voces dejaban de ser inteligibles. Ganaban claridad, tanta, que aun desde la acera de enfrente y a bastantes metros de distancia, pude empezar a descifrar el mensaje de aquella turba. «El pasaporte es ilegal», «los niños no se tocan», eran algunas de las consignas que salían de la boca de quienes bajan por la principal arteria de la ciudad, pasaban por plaza España y continuaban Coso arriba.

Me sorprendió porque encontré a gente de todas las edades. Jóvenes, madres, padres, abuelos, muchos con sus hijos en carritos y portando pancartas que aprovechaban para demonizar, una vez más a la prensa y acusarla de manipulación. Alguna cara conocida. Realmente eran muchos, más de lo que podía imaginar si me hubieran preguntado antes de presenciarla cuántos ciudadanos acudirían a una manifestación en contra de la vacunación de los niños contra el covid. Por cierto, la citación comienza hoy en Aragón para iniciar su inmunización a partir del miércoles. Pensé por qué una parte de la sociedad continúa desconfiando de esta vacuna. Ahora salen a la calle por la posibilidad de inyectársela a los más pequeños y se quejan como si fuera obligatorio vacunarles. No lo es. Es una opción, como en el caso de los adultos. Quiero creer que es un problema de ignorancia, no de malicia. Evidentemente a todos nos preocupan los niños. De siempre. Por eso recién nacidos ya se les vacuna de un montón de enfermedades. Para prevenir. Para protegerles. Pero resulta que esta a algunos padres les parece una amenaza mayor que otras que sí les han puesto contra otras enfermedades sin tantas dudas. Estados Unidos, ese país al que muchos les gusta mirar, lleva pinchando a los niños desde noviembre. Ya ha vacunado a más de 5 millones. Y ninguna incidencia que reseñar, según los expertos que siguen con detalle el proceso de vacunación. Tienen más de 28 millones de menores entre 5 y 11 años y dos millones se han contagiado en este tiempo. No es lo habitual, pero algunos han enfermado gravemente, han sido hospitalizados o incluso han muerto a consecuencia de las complicaciones que causa la infección por Sars-Cov 2. Las autoridades sanitarias, pediatras y virólogos insisten en las ventajas de inmunizarlos. Igual que cuando se les avería el coche vamos al mecánico, hacerles caso a los que saben de verdad de esto no estaría demás.